Кто по стопам Соловья? Козловский, Сидоренко и Кийко и другие бомбардиры первой лиги…

Впрочем, речь сейчас немного о другом. О том, в частности, что Соловей дослужился до вызова в национальную команду. Насколько серьезным доверием он там пользуется и будет пользоваться у Георгия Кондратьева — другой вопрос. Как будто есть Виталий Лисакович и вроде как Максим Скавыш в статусе действующего сильнейшего игрока Беларуси. В таких обстоятельствах делать ставку на Соловья — отчасти авантюра. Однако, с другой стороны, надо и что-то менять, раз у главной дружины ничего в нынешнем цикле не клеится.



Хотя, опять-таки, от темы мы несколько ушли. А она заключается в следующем: способен ли кто-то в следующем сезоне пойти по стопам Соловья? И вообще в какой степени стоит клубам высшей лиги и тренерскому штабу «националки» уже прямо сейчас приглядываться к тем, кто забивает больше других в первом дивизионе? Не факт, что их команды заслужат повышение в классе — элита, в конце концов, не резиновая, однако почему бы остатком сезона в исполнении не наработать на предложение от отечественного топ-клуба или хотя бы середняка.



Правда, для начала давайте взглянем, как там выглядит ситуация во главе списка бомбардиров.



Денис КОЗЛОВСКИЙ («Локомотив», 20 голов)



Козловского роднит с Соловьем то, что оба сподобились на «перфоманс», представляя цвета именно «Локомотива». В прошлом сезоне второй по рангу гомельский клуб до последнего, считайте, рассчитывал на повышение в классе, однако его в конечном счете не добился-таки. Сейчас от мечты железнодорожники далеки. Не безнадежно, но все же. После 27 туров они занимают в турнирной таблице первой лиги 7-е место из двенадцати. От «Крумкачоў», которые в очередной раз цепляются за стыковые встречи, их отделяют шесть баллов, причем у «воронов» игра в запасе. Тем не менее сам Козловский бесподобно хорош. Он наколотил почти половину (!) от общего числа голов команды в нынешнем сезоне — 20 из 41, забитого гомельчанами в общей сложности. Не без привлечения точных выстрелов с одиннадцатиметровой отметки, конечно, но пусть. Заставляющий крепко почесать голову момент и взвесить все «за» и «против» — возраст Дениса. Ему уже 28. К тому же у Соловья какой-никакой опыт выступлений в «вышке» имелся. А вот у Козловского его нет вовсе, если не считать нахождение в заявке «Белшины» из родного Бобруйска в далеком 2013-м.



Кирилл СИДОРЕНКО («Днепр», 14 голов)



Карьера нападающего могилевчан — это пример безуспешных стараний пробить потолок. Грубо говоря, скитаний между первой и высшей лигой, где наигрыш в последней — мизерный. Как только кто-то из клубов «вышки» подписывал с футболистом соглашение, почти сразу пользовался возможностью отправить исполнителя в аренду — как правило в коллектив дивизионом ниже. В итоге за семь лет, помимо «Днепра», куда, то есть в Могилев, в конечном счете Сидоренко вернулся, были «Витебск», «Химик», «Смолевичи», «Локомотив», «Белшина», «Ислочь». С начала минувшего первенства Кирилл играет за «Днепр». И весьма удачно. Больше других одноклубников преуспел в поражении чужих ворот в 2020-м — ровно то же про него справедливо сказать и в текущем чемпионате. Сейчас на счету Сидоренко 14 мячей. «Днепр», на всякий случай напомним, на два балла отстает от «Крумкачоў».



Артем КИЙКО («Арсенал», 12 голов)