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10:22 (мск), источник: Прессбол

Сергей Кисляк: в этом сезоне на футбольное поле не выйду

Полузащитник Сергей Кисляк больше не поможет минскому «Динамо» в нынешнем сезоне. Об это сам игрок заявил в эфире телеканала «Беларусь 5».

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— В этом сезоне на футбольное поле не выйду. Буду готовиться на следующий сезон. Силы есть, желание есть — это самое главное. Когда играл, в чемпионате Беларуси никому не уступал, главное — восстановиться, — цитирует «БФ».

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