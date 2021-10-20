Сергей Кисляк: в этом сезоне на футбольное поле не выйду
Полузащитник Сергей Кисляк больше не поможет минскому «Динамо» в нынешнем сезоне. Об это сам игрок заявил в эфире телеканала «Беларусь 5».
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Полузащитник Сергей Кисляк больше не поможет минскому «Динамо» в нынешнем сезоне. Об это сам игрок заявил в эфире телеканала «Беларусь 5».
— В этом сезоне на футбольное поле не выйду. Буду готовиться на следующий сезон. Силы есть, желание есть — это самое главное. Когда играл, в чемпионате Беларуси никому не уступал, главное — восстановиться, — цитирует «БФ».