Футбольный болельщик за раз донес 48 стаканов пива и прослыл героем
В Нидерландах 23-летний болельщик футбольного клуба «Твенте» Кристиан Ретгеринг за раз донес 48 стаканов пива и не пролил ни капли. Об этом сообщает Daily Mail.
Твенте
В Нидерландах 23-летний болельщик футбольного клуба «Твенте» Кристиан Ретгеринг за раз донес 48 стаканов пива и не пролил ни капли. Об этом сообщает Daily Mail.
17 октября Ретгеринг пришел с друзьями на игру футбольных клубов «Твенте» и «Виллем II», которая проходила в рамках чемпионата Нидерландов. «Я всегда хожу на игру с компанией друзей, и каждый раз один из нас должен принести пиво», — рассказал голландец. В воскресенье была его очередь приносить пиво, и он успешно справился с задачей.
Болельщик объяснил, что ему не хотелось постоянно ходить к бару, поэтому он решил донести все 48 порций за раз. Фотографии и видео с Ретгерингом разлетелись по сети — он прослыл настоящим героем и получил множество восторженных комментариев.
По словам голландца, 48 стаканов — не рекорд, однажды его друг за раз доставил на трибуну 50 порций пива.
Матч завершился со счетом 1:1.