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12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбольный болельщик за раз донес 48 стаканов пива и прослыл героем

В Нидерландах 23-летний болельщик футбольного клуба «Твенте» Кристиан Ретгеринг за раз донес 48 стаканов пива и не пролил ни капли. Об этом сообщает Daily Mail.

Твенте
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17 октября Ретгеринг пришел с друзьями на игру футбольных клубов «Твенте» и «Виллем II», которая проходила в рамках чемпионата Нидерландов. «Я всегда хожу на игру с компанией друзей, и каждый раз один из нас должен принести пиво», — рассказал голландец. В воскресенье была его очередь приносить пиво, и он успешно справился с задачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщик объяснил, что ему не хотелось постоянно ходить к бару, поэтому он решил донести все 48 порций за раз. Фотографии и видео с Ретгерингом разлетелись по сети — он прослыл настоящим героем и получил множество восторженных комментариев.

По словам голландца, 48 стаканов — не рекорд, однажды его друг за раз доставил на трибуну 50 порций пива.

Матч завершился со счетом 1:1.

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