17 октября Ретгеринг пришел с друзьями на игру футбольных клубов «Твенте» и «Виллем II», которая проходила в рамках чемпионата Нидерландов. «Я всегда хожу на игру с компанией друзей, и каждый раз один из нас должен принести пиво», — рассказал голландец. В воскресенье была его очередь приносить пиво, и он успешно справился с задачей.