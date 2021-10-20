«Ньюкасл» попросил фанатов не носить одежду, подражающую саудовской: «Владельцы не оскорбились, но это может оскорбить остальных»

После покупки клуба саудовцами многие болельщики пришли на игру с «Тоттенхэмом» в одежде и головных уборах, имитирующих то, что носят мужчины в Саудовской Аравии. Для этого фанаты надевали в том числе халаты и кухонные полотенца.

«Ньюкасл» любезно просит своих болельщиков воздержаться от ношения традиционной арабской одежды или головных уборов в ближневосточном стиле на матчах, если они не носят такую одежду в повседневной жизни. Несколько болельщиков недавно посетили «Сент-Джеймс Парк» в соответствующих головных уборах и робах, подчеркивая покупку клуба Суверенным фондом Саудовской Аравии.



Никто из группы новых владельцев никоим образом не был оскорблен одеждой фанатов, которые решили отпраздновать таким образом. Этот жест был признан позитивным и доброжелательным. Однако остается вероятность того, что такая одежда неприемлема с культурной точки зрения и может оскорбить остальных. Всем болельщикам клуба, как всегда, предлагается носить то, что является нормой в их собственной культуре или религии", — говорится в заявлении клуба.