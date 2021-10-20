Фати продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года. Сумма отступных — € 1 млрд

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати продлили контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Предыдущее соглашение Ансу Фати с «Барселоной» было рассчитано до 2022 года. Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании. 18-летний нападающий в текущем сезоне провёл пять матчей за «Барселону» и забил два мяча, а также отдал одну голевую передачу.