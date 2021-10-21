Кьеллини: Было бы лучше, если бы Роналду покинул «Ювентус» раньше

«Роналду покинул клуб 28 августа, но ему следовало сделать это раньше. Так было бы лучше для нас. Мы поплатились очками в первых матчах. Если бы Роналду ушел 1 августа, то мы бы имели больше времени для нормальной подготовки к старту чемпионата. Почему Криштиану захотел уйти из “Ювентуса”? Он достиг того пика, когда ему потребовалось новое вдохновение и команда, готовая играть исключительно на него. Меня это не удивляет. Подобное с Роналду происходило всегда, в том числе и в течение трех лет игры за “Юве”, — приводит слова Кьеллини газета AS со ссылкой на DAZN.