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17:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кьеллини: Было бы лучше, если бы Роналду покинул «Ювентус» раньше

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Затянувшиеся переговоры о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду навредили «Ювентусу», считает защитник и капитан туринского клуба Джорджо Кьеллини.

Ювентус
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Роналду летом перешел из «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед». «Старая синьора» не одержала ни одной победы в четырех стартовых матчах Серии А.

«Роналду покинул клуб 28 августа, но ему следовало сделать это раньше. Так было бы лучше для нас. Мы поплатились очками в первых матчах. Если бы Роналду ушел 1 августа, то мы бы имели больше времени для нормальной подготовки к старту чемпионата. Почему Криштиану захотел уйти из “Ювентуса”? Он достиг того пика, когда ему потребовалось новое вдохновение и команда, готовая играть исключительно на него. Меня это не удивляет. Подобное с Роналду происходило всегда, в том числе и в течение трех лет игры за “Юве”, — приводит слова Кьеллини газета AS со ссылкой на DAZN.

Роналду выступал за «Ювентус» с лета 2018 года по лето 2021-го. В составе туринской команды он провел 134 матча, в которых забил 101 мяч и сделал 22 результативные передачи.

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