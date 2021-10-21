Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спарта П
Лион
23
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс
Брённбю
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСВ
Монако
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Штурм
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи
Легия
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Олимпиакос П
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Локомотив
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Генк
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан
Гент
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА Сф
Заря Лг
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЧФР
АЗ
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Яблонец
Раннерс
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
Линколн
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Базель
Омония
21
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Антверпен
22
Футбол. Еврокубки
19:45
Лацио
Марсель
00
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Брага
01
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Црвена Звезда
11
Футбол. Еврокубки
19:45
Бетис
Байер
11
Футбол. Еврокубки
19:45
Рапид В
Динамо З
21
Футбол. Еврокубки
19:45
Алашкерт
ЛАСК
03
Футбол. Еврокубки
19:45
Анортосис Фамагуста
Флора
22
Футбол. Еврокубки
19:45
Буде-Глимт
Рома
61
Футбол. Еврокубки
19:45
Фейеноорд
Унион Б
31
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Хайфа
Славия Пр
10
Футбол. Еврокубки
19:45
Копенгаген
ПАОК
12
Футбол. Еврокубки
19:45
Витесс
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Еврокубки
19:45
Мура
Ренн
12
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Кайрат
21
Футбол. Еврокубки
17:30
ХИК
Маккаби Тель-Авив
05
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
13ЦСКА в седьмой раз подряд победил «Спартак»
21:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» нашла замену Тихонову. В клубе раскол по кандидатам

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов, возможно, покинет свой пост по окончании сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

По информации телеграм-канала «Тень отца Гурмана», в столичном клубе уже определились с заменой российскому специалисту. Однако в «Астане» наблюдается раскол по поводу кандидутуры.

В частности, один лагерь выступает за Срджан Благоевич, возглавляющего «Каспией», тогда как второй — за Юрия Уткульбаева.

«Почти со 100 процентной уверенностью можно утверждать, что свой пост в “Каспие” покинет Срджан Благоевич, тем более, что договор с актаусцами у него истекает в конце этого года. При этом велика вероятность, что Благоевич останется в КПЛ, более того — пойдет на повышение.

Летом молва отправляла его в «Тобол», но там в итоге решили сделать ставку на Александра Москаленко. Сейчас же сербского тренера хочет видеть у себя «Астана». А если точнее, то та часть руководства столичной команды, которая подвластна Тастанбеку Есентаеву и Санжару Сейтказинову — бывшему исполнительному директору «Каспия».

Однако другой клан начальников «Астаны» желает пригласить в ряды шестикратных Юрия Уткульбаева, известного казахстанским болельщикам по не самой успешной работе в «Актобе» и уже почти год сидящего без дела. Ну, там понятно, откуда ветер дует", — пишет источник.

Добавим, что за два тура до завершения чемпионата «Астана» с 56 очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ, опережая «Тобол» на один балл. «Каспий» же с 28 очками идет десятым и сохранил прописку.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь