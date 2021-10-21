«Астана» нашла замену Тихонову. В клубе раскол по кандидатам
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов, возможно, покинет свой пост по окончании сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов, возможно, покинет свой пост по окончании сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации телеграм-канала «Тень отца Гурмана», в столичном клубе уже определились с заменой российскому специалисту. Однако в «Астане» наблюдается раскол по поводу кандидутуры.
В частности, один лагерь выступает за Срджан Благоевич, возглавляющего «Каспией», тогда как второй — за Юрия Уткульбаева.
«Почти со 100 процентной уверенностью можно утверждать, что свой пост в “Каспие” покинет Срджан Благоевич, тем более, что договор с актаусцами у него истекает в конце этого года. При этом велика вероятность, что Благоевич останется в КПЛ, более того — пойдет на повышение.
Летом молва отправляла его в «Тобол», но там в итоге решили сделать ставку на Александра Москаленко. Сейчас же сербского тренера хочет видеть у себя «Астана». А если точнее, то та часть руководства столичной команды, которая подвластна Тастанбеку Есентаеву и Санжару Сейтказинову — бывшему исполнительному директору «Каспия».
Однако другой клан начальников «Астаны» желает пригласить в ряды шестикратных Юрия Уткульбаева, известного казахстанским болельщикам по не самой успешной работе в «Актобе» и уже почти год сидящего без дела. Ну, там понятно, откуда ветер дует", — пишет источник.
Добавим, что за два тура до завершения чемпионата «Астана» с 56 очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ, опережая «Тобол» на один балл. «Каспий» же с 28 очками идет десятым и сохранил прописку.