«Астана» нашла замену Тихонову. В клубе раскол по кандидатам

По информации телеграм-канала «Тень отца Гурмана», в столичном клубе уже определились с заменой российскому специалисту. Однако в «Астане» наблюдается раскол по поводу кандидутуры.

В частности, один лагерь выступает за Срджан Благоевич, возглавляющего «Каспией», тогда как второй — за Юрия Уткульбаева.

«Почти со 100 процентной уверенностью можно утверждать, что свой пост в “Каспие” покинет Срджан Благоевич, тем более, что договор с актаусцами у него истекает в конце этого года. При этом велика вероятность, что Благоевич останется в КПЛ, более того — пойдет на повышение.

Летом молва отправляла его в «Тобол», но там в итоге решили сделать ставку на Александра Москаленко. Сейчас же сербского тренера хочет видеть у себя «Астана». А если точнее, то та часть руководства столичной команды, которая подвластна Тастанбеку Есентаеву и Санжару Сейтказинову — бывшему исполнительному директору «Каспия».

Однако другой клан начальников «Астаны» желает пригласить в ряды шестикратных Юрия Уткульбаева, известного казахстанским болельщикам по не самой успешной работе в «Актобе» и уже почти год сидящего без дела. Ну, там понятно, откуда ветер дует", — пишет источник.