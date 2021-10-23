Бывший футболист «МЮ» рассказал о пережитом в 13 лет сексуальном насилии

О пережитом в 13-летнем возрасте насилии спортсмен рассказал в своей автобиографии. Описываемые события произошли в доме его учителя. Там юный спортсмен жил некоторое время после того, как сменил школу. Француз заявил, что преподаватель домогался до него. Имени учителя игрок не назвал.

Эвра добавил, что никому не стал рассказывать ту историю, так как ему было очень стыдно. По словам защитника, его мать, узнав о происходившем, была в шоке.