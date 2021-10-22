Полный паритет. Что нужно знать перед матчем «Кайрат» — «Астана»

«Кайрат» является одной из лучших домашних команд чемпионата. «Желто-черные» в поединках на своем поле набрали 30 очков из 36-ти возможных. Лидерство у «Тобола», который набрал 32 балла. На счету «Кайрата» девять побед и три ничьи в 12-ти матчах. При этом алматинцы — самая результативная домашняя команда (34 забитых мяча). Это на семь голов больше, чем у «Тобола» и на восемь, чем у «Астаны».

В преддверии матча со столичным клубом стоит сказать, что «Кайрат» последний раз в рамках КПЛ терял очки на своем поле в начале мая, когда сыграл вничью с «Шахтером» — 1:1. После этого чемпионы прошлого года одержали в Алматы шесть побед подряд.

Между тем «Астана» является лучшей гостевой командой чемпионата. Столичный клуб в 12-ти выездных матчах одержал восемь побед, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. Столичные набрали 27 очков из 36-ти возможных. Последний раз команда Андрея Тихонова теряла баллы на выезде 27 июня, когда в 18-м туре уступила «Кызыл-Жару» (2:3). Помимо этого лидер КПЛ-2021 является самым результативным клубом по итогам матчей в гостях — 26 забитых мячей. У «Тобола» на пять голов меньше, а у «Кайрата» на девять.

«Астана» на поле «Кайрата» не побеждала с апреля 2019 года. Тогда столичный клуб одолел алматинцев в рамках шестого тура КПЛ. После этого «желто-черные» одолели столичный клуб (3:0) в домашнем матче КПЛ-2020, который прошел в начале октября прошлого года. С учетом того, что большая часть матчей прошлого чемпионата состоялась в Алматы, то «Астана» не выигрывала здесь у «Кайрата» на протяжении двух встреч. Еще один условно домашний поединок «Астана» проиграла алматинцам в конце октября 2020-го со счетом 0:1.