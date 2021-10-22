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22:24 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ победил футболистов «Немана» в чемпионате Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ победил гродненский «Неман» с результатом 2:0 в первом матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
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В первом тайме встречи в Гродно зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва гости отличились дважды. На исходе часа игрового времени счет открыл Дмитрий Юсов, а на 88-й минуте Евгений Яблонский во второй раз поразил ворота Сергея Курганского.

Завтра лидер чемпионата солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у «Витебска». Также в субботу «Слуцк» примет на своем поле «Сморгонь», «Гомель» у себя дома встретится со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Бресте местное «Динамо» будет соперничать с «Ислочью» из Минского района.

Заключительные поединки этого тура пройдут 24 октября: «Минск» — «Славия» (Мозырь), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест).

Турнирное положение: «Шахтер» — 62 очка (24 матча), БАТЭ — 58 (27), «Динамо» (Минск) — 54 (26), «Рух» — 51 (26), «Гомель» — 49 (25), «Витебск» — 34 (26), «Ислочь» — 34 (26), «Динамо» (Брест) — 34 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 29 (25), «Минск» — 29 (25), «Энергетик-БГУ» — 29 (26), «Неман» — 27 (26), «Слуцк» — 25 (26), «Славия» — 24 (25), «Сморгонь» — 16 (26), «Спутник» — 7 (26).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 18 мячей.

Неман
0:2
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
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