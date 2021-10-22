БАТЭ победил футболистов «Немана» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Гродно зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва гости отличились дважды. На исходе часа игрового времени счет открыл Дмитрий Юсов, а на 88-й минуте Евгений Яблонский во второй раз поразил ворота Сергея Курганского.

Завтра лидер чемпионата солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у «Витебска». Также в субботу «Слуцк» примет на своем поле «Сморгонь», «Гомель» у себя дома встретится со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Бресте местное «Динамо» будет соперничать с «Ислочью» из Минского района.