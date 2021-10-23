Интрига между «Кайратом» и «Астаной» и два дерби. Превью к 25-му туру КПЛ-2021

Футбол. Чемпионат Казахстана. 25-й тур

24 октября (воскресенье)

«Атырау» — «Кызыл-Жар»

«Нефтяники» в последних семи матчах не могут победить. С 23 июня «Атырау» три матча завершил вничью и четыре проиграл. Сейчас команда занимает 11-е место, набрав 27 очков.

Петропавловцы в прошедшем туре уступили «Тоболу» (0:2) и сейчас они делят четвертое-пятое места с «Ордабасы». На счету обоих клубов по 35 очков.

В первом круге «Атырау» сумел обыграть «Кызыл-Жар» на выезде. Теперь у команды Андрея Карповича есть возможность для реванша и продления серии атыраусцев без побед.

Начало поединка в 15:00 по времени Нур-Султана.

«Тараз» — «Ордабасы»

Южное дерби всегда отличалось бескомпромиссной борьбой и непредсказуемостью. В первом круге соперники сыграли 1:1. Оба гола были забиты в конце поединка. Вероятно, в предстоящей встрече соперники снова покажут красивый футбол. У шымкентцев дополнительный стимул играть на победу. Последний раз они оказывались сильнее «Тараза» в ноябре 2019 года.

Сейчас «Ордабасы» делит с «Кызыл-Жаром» четвертое-пятое места. У обоих по 35 баллов. «Тараз» идет на девятой строчке с 29 очками.

Начало поединка в 15:00.

«Туран» — «Актобе»

«Туран» обезопасил себя от вылета и может решать локальные задачи. Туркестанцы занимают 12-е место, оторвавшись на девять очков от «Кайсара», который вслед за «Жетысу» стал вторым неудачником КПЛ-2021. У «Турана» сейчас 25 баллов. «Актобе» занимает седьмое место. У «красно-белых» 30 набранных очков и есть возможность побороться за место повыше.

В первом круге «красно-белые» уступили туркестанцам на своем поле (0:2), а это значит, что у них есть дополнительный стимул и мотивация победить в предстоящей игре.

Начало матча в 15:00.

«Кайрат» — «Астана»

Главный матч тура, а может, и всего чемпионата, будет сыгран в Алматы. «Кайрат» встретится с «Астаной». Алматинцы уже гарантировали себе бронзовые награды, а столичный клуб еще ведет с «Тоболом» борьбу за чемпионский трофей. У «Астаны» 56 очков, костанайцы набрали на один балл меньше, а у «Кайрата» — 47.

В случае успешного исхода в пользу «Кайрата» «Тобол» получит отличный шанс обойти лидера. Обратный сценарий воодушевит «Астану» и, скорее всего, приблизит ее к титулу. К слову, и ничья сыграет в пользу костанайского клуба.

Напомним, в первом круге «Астана» и «Кайрат» не сумели выявить победителя в столице — 1:1.

Начало матча, который покажет российский телеканал «Матч! Футбол 2», в 15:00.

«Каспий» — «Акжайык»

Очередное западноказахстанское дерби пройдет в Актау. «Каспий» примет уральский «Акжайык». Актаусцы набрали 28 очков и занимают десятое место. Они на три балла отстают от «Акжайыка», который идет на шестой позиции.

«Акжайык» не побеждает на протяжении шести последних матчей, и сделать это на выезде уральцам наверняка будет проблематично — «Каспий» всего два раза уступил дома. Более того, актаусцы в первом круге разгромили соперника в Уральске со счетом 3:0.

Начало матча в 17:00 по времени Нур-Султана.

«Кайсар» — «Жетысу»

Неудачники КПЛ-2021 по иронии судьбы будут выяснять отношения в концовке сезона. По сути, ни «Кайсару», ни «Жетысу» этот матч с турнирной точки зрения не важен. Талдыкорганцы, первыми оформившие вылет в первую лигу, замыкают турнирную таблицу. Они набрали 12 очков. У «Кайсара» 16 баллов.

В первом круге «Жетысу» одержал победу со счетом 2:0. Начало матча в Талдыкоргане в 19:00.

«Тобол» — «Шахтер»

Последний, самый поздний матч тура также станет определяющим. Игроки «Тобола» уже будут знать результат поединка «Кайрат» — «Астана». Но им самим необходимо обыгрывать «Шахтер», который занимает восьмое место. У «горняков» 30 очков.

В первом круге «Тобол» выиграл у карагандинцев с разгромным счетом 3:0.