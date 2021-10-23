Папе Римскому подарили футболку с автографом Месси

Футболку с надписью «С большой любовью» подарил Франциску премьер-министр Франции Жан Кастекс, приехавший в Ватикан с официальным визитом.

«Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, присланную тобой, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался», — обратился к футболисту Франциск.

Ранее дубль Месси принес победу ПСЖ в матче Лиги чемпионов. Форвард забил два гола за семь минут, сделав счет 3:2 в пользу ПСЖ.