«Челси» разгромил «Норвич» со счётом 7:0, Маунт оформил хет-трик

Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте матча полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт нанёс результативный удар по воротам гостей, ему ассистировал Жоржиньо. На 19-й минуте гол забил нападающий Каллум Хадсон-Одои с передачи Матео Ковачича.

На 42-й минуте встречи отличился защитник Рис Джеймс, голевую передачу отдал Маунт. На 57-й минуте гол забил защитник Бенджамин Чилуэлл, результативную передачу отдал Матео Ковачич. На 63-й минуте матча защитник «Норвича» Максимиллиан Ааронс забил автогол. С 65-й минуты гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Бен Гибсон.

На 85-й минуте игры Маунт реализовал пенальти в ворота «Норвича». В добавленное ко второму тайму время Маунт оформил хет-трик, ему ассистировал Рубен Лофтус-Чик.