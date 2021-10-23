Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Кальяри»
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин сможет сыграть в матче 9-го тура Серии А с «Кальяри».
Фиорентина
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин сможет сыграть в матче 9-го тура Серии А с «Кальяри».
30-летнего российского нападающего включили в заявку на игру, которая состоится завтра, 24 октября.
Кокорин из-за мышечного перенапряжения ранее пропустил матч 8-го тура с «Венецией» (0:1). Его участие в игре с «Кальяри» было под вопросом. Последний раз Кокорин выходил на поле 3 октября в матче с «Наполи» (1:2).