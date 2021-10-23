Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Кальяри»

Кокорин из-за мышечного перенапряжения ранее пропустил матч 8-го тура с «Венецией» (0:1). Его участие в игре с «Кальяри» было под вопросом. Последний раз Кокорин выходил на поле 3 октября в матче с «Наполи» (1:2).