Правнук Муссолини вошёл в заявку «Лацио» на матч Серии А

В марте Флориани Муссолини заключил первый профессиональный контракт с «Лацио». Соглашение футболиста с римским клубом рассчитано до лета 2024 года. 3 февраля Муссолини присоединился к молодёжной команде «Лацио». Защитник выступал за «Лацио» U18, и после наступления совершеннолетия его решили поднять в молодёжную команду.