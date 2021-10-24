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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» в большинстве обыграл «Болонью», Ибрагимович забил по голу в свои и чужие ворота

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Милан». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Милан
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Результативную передачу отдал форвард миланцев Златан Ибрагимович. Через 4 минуты защитник «Болоньи» Адама Сумаоро получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 35-й минуте защитник Давиде Калабрия упрочил преимущество гостей в счёте.

На 49-й минуте Ибрагимович отправил мяч в собственные ворота. Через 3 минуты нападающий «Болоньи» Муса Барроу сравнял счёт. На 58-й минуте хозяева остались на поле вдевятером — красную карточку получил хавбек Роберто Сориано. На 84-й минуте вперёд гостей вывел полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер. На 90-й минуте итоговый счёт установил Ибрагимович.

«Милан» набрал 25 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Болонья» (12) — на 9-м месте.

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