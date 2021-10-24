Последнее «эль класико» без Месси и Роналду. Когда и каким оно было?

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Летом 2018-го Криштиану Роналду покинул «Реал» и подписал контракт с «Ювентусом». Спустя три года Лионель Месси ушёл из «Барселоны», чтобы присоединиться к «ПСЖ». После этого окончательно стало понятно — в следующем «эль класико» уже не сыграет ни один из них.

Последний матч, когда Роналду и Месси ещё не было в составе обеих команд, состоялся ещё в 2004-м. Здесь важно сделать оговорку: за 17 лет клубы дважды играли без них. В 2007-м Месси уже был восходящей звездой «Барселоны», но получил травму и пропустил «эль класико», а Криштиану ещё играл за «Манчестер Юнайтед». Второй случай был не так давно — в 2018-м. Роналду уже ушёл в «Ювентус», а Месси вновь не сыграл из-за повреждения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVXZlWNMyRl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVXZlWNMyRl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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А сейчас вернёмся на 17 лет назад и вспомним, что предшествовало «эль класико» без Роналду и Месси, как прошёл сам матч и какие у него были последствия.

Лапорта стал президентом и привёл в клуб Райкарда и Роналдиньо

К старту сезона-2003/2004 «Барселона» подходила в ужаснейшем состоянии. Сезон до этого клуб завершил на шестом месте и третий год подряд остался без трофеев. Ещё боссы «Барсы» накопили долги. Новым президентом клуба стал Жоан Лапорта, который первым делом пообещал купить Дэвида Бекхэма.

С трансфером не сложилось — Бекхэм отказался переходить в клуб, который не выступает в Лиге чемпионов. И в то же межсезонье выбрал «Реал». Лапорта долго не расстраивался и договорился с «ПСЖ» о переходе Роналдиньо за € 30 млн. Как покажет время, отказ Бекхэма пошёл «Барселоне» только на пользу.

Ещё одной задачей для Лапорты было найти нового тренера. «Барселона» не удовлетворила финансовые запросы Рональда Кумана и Гуса Хиддинка, и тогда Йохан Круифф посоветовал Франка Райкарда. Круифф убедил Лапорту в этой кандидатуре, хотя на тот момент Райкард имел скромный опыт самостоятельной работы — два года в сборной Нидерландов и один — в «Спарте» из Роттердама. И первые результаты «Барселоны» заставляли усомниться в правильности выбора.

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border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CVXWE-RA0FG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» не жалел средств на усиление состава

У «Реала» дела шли гораздо лучше. Президентом был Флорентино Перес, а командой управлял Висенте дель Боске. До какого-то момента в отношениях тренера и президента всё было в порядке. «Реал» каждый сезон брал по существенному трофею: в сезоне-2001/2002 — Лигу чемпионов, годом позже — чемпионский титул. И это не считая побед в Суперкубках УЕФА и Испании, Межконтинентальном кубке.

Но Перес мечтал о суперкоманде, которая будет доминировать везде. Он не жалел средств и каждое межсезонье покупал по звезде. Перед сезоном-2002/2003 за € 77,5 млн пришёл Зинедин Зидан. Годом позже — за € 40 млн — Роналдо. Летом 2003-го — Дэвид Бекхэм. А Висенте дель Боске, который не справлялся с задачей взять все трофеи за один сезон, был уволен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CU2eFdaK6vM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CU2eFdaK6vM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CU2eFdaK6vM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Real Madrid C.F. 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Кто-то нашептал Пересу, что у «Манчестер Юнайтед» есть талантливый помощник сэра Алекса Фергюсона Карлуш Кейруш. Президента «Реала» не смутило, что Кейруш до этого самостоятельно не работал во главе топ-клуба.

«Реал» подходил к сезону-2003/2004 с Касильясом, Зиданом, Роналдо и Бекхэмом в составе и тренером-загадкой на скамейке.

«Барса» провалила первую часть сезона, а «Реал» выиграл на «Камп Ноу» впервые за 20 лет

17 лет назад в чемпионате Испании претендентами на титул считались не только «Барселона» и «Реал». Крепкими клубами были «Депортиво» (чемпион сезона-1999/2000) и «Валенсия» (чемпион сезона-2001/2002, дважды финалист Лиги чемпионов: 1999/2000, 2000/2001).

«Барселона» стартовала не лучшим образом. После 10 туров клуб набрал 16 очков из 30 возможных и расположился на пятой позиции. Отставание от «Реала» и «Валенсии» составляло семь очков. К середине декабря всё стало ещё хуже. В 14-м туре «Барселона» на выезде уступила «Малаге» 1:5. В следующем туре — встреча с «Реалом» на «Камп Ноу», которую хозяева проиграли (1:2). Мадридский клуб победил на поле «Барсы» в рамках чемпионата Испании впервые за 20 лет.

Реванш «Барселоны», который лишил «Реал» чемпионства

«Барселона» свалилась на 13-ю позицию, отставание от лидирующего «Реала» выросло до 13 очков. Болельщики требовали от Лапорты увольнения Райкарда. Но тот оставил тренера, а зимой укрепил состав неожиданным трансфером. «Барса» арендовала Эдгара Давидса. Голландец зацементировал центр поля и позволил Хави больше времени уделять атаке.

За зиму «Барселона» преобразилась и выдала серию из 16 матчей без поражений. К 34-му туру, в рамках которого состоялось «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу», отрыв между «Барсой» и «Реалом» составлял всего четыре очка. «Реал» продолжал гонку за лидирующей «Валенсией», от которой к 34-му туру отставал всего на один балл.

Основные события «эль класико» развернулись во втором тайме. «Реал» открыл счёт на 54-й минуте, но уже спустя четыре минуты «Барселона» отыгралась. Ещё через 11 минут за вторую жёлтую удаляют Луиша Фигу, а на 86-й точный удар Хави приносит победу гостям. Реванш удался.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jy0RpVbFz30" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Так «Валенсия» ушла в отрыв. «Барселона» и «Реал» не догнали будущего чемпиона. Окончательно это стало понятно в 36-м туре, когда «Барса» проиграла 0:1 «Сельте», а «Реал» — 2:3 «Мальорке». «Валенсия» выиграла у «Севильи» и оторвалась от ближайшего преследователя на семь очков.

Райкард приведёт «Барселону» к чемпионству и победе в ЛЧ, а в «Реале» наступит закат звёздного состава

Затея Флорентино Переса с созданием суперкоманды провалится, и он покинет свой пост в 2006 году. А через несколько лет триумфально вернётся. Лапорта же убедится, что не зря оставил Райкарда. В следующем сезоне тот выиграет с «Барселоной» Ла Лигу, подпустит к основе Лионеля Месси. А ещё через год возьмёт Лигу чемпионов.