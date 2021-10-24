«Барселона» — «Реал»: стартовые составы команд на «эль класико»

Встречу 10-го тура испанской Примеры обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему будут ассистировать арбитры Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери: Хосе Мартинес Монтальбан.