«Рух» не удержал победу над жодинскими торпедовцами в матче чемпионата Беларуси

Брестчане дважды вели с перевесом в два мяча — 2:0 и 3:1, но торпедовцы сумели спасти игру, добившись ничьей — 3:3.

В другом сегодняшнем матче футболисты мозырской «Славии» разгромили на выезде «Минск» с результатом 6:0. По голевому дублю оформили Глеб Жердев и Новак Курбанов. После этой победы мозырян футболисты «Сморгони» потеряли все шансы сохранить прописку в высшей лиге.

Результаты остальных встреч 27-го тура: «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Гомель» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 4:0, «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов) — 0:2, «Слуцк» — «Сморгонь» — 2:0, «Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0.

Турнирное положение: «Шахтер» — 65 очков (25 матчей), БАТЭ — 58 (27), «Динамо» (Минск) — 57 (27), «Гомель» — 52 (26), «Рух» — 52 (27), «Динамо» (Брест) — 37 (27), «Витебск» — 34 (27), «Ислочь» — 34 (27), «Неман» — 30 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (26), «Минск» — 29 (26), «Энергетик-БГУ» — 29 (27), «Слуцк» — 28 (27), «Славия» — 27 (26), «Сморгонь» — 16 (27), «Спутник» — 7 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 18 мячей, на два гола меньше в активе Андрея Соловья.