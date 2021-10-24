«Призываю болельщиков набраться терпения». Курбан Бердыев — о победном матче «Кайрата» над «Астаной»

— Курбан Бекиевич, c победой! Ваши комментарии по игре?

— Спасибо! И вас с победой! В целом есть определенное удовлетворение от самой игры, от самоотдачи ребят. Конечно, есть вопросы в перестроениях, но для этого нужно время.

— Как вам сегодняшняя атмосфера на «Центральном»?

— Я давно не видел такой атмосферы в Алматы и она конечно радует. Я понимаю, что заполняемость трибун зависит от нашего результата. Я благодарен болельщикам за такую поддержку, ребята давно этого ждали. Повторюсь, что многое зависит от нас и я это прекрасно понимаю. Призываю болельщиков набраться терпения.

— Яцек Гуральский снова вышел на замену во втором тайме. Как оцените его игру?

— Безусловно, Яцек является лидером команды — это чувствуется на тренировках. Пока физически он не готов проводить больше времени на поле. Надеемся, что он наберет форму очень скоро.

— Через три дня уже ответная кубковая игра в Кызылорде. У «Кайрата» преимущество в три мяча. Какие у вас ожидания от этого поединка?