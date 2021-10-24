Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Райо Вальекано
32
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Спартак
71
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Штутгарт
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
05
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Монпелье
31
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Реал
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Урал
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Байер
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Метц
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Труа
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Брентфорд
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Лацио
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Кальяри
30
Футбол. Зарубежный
15:00
Севилья
Леванте
53
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Лион
32
Футбол. Зарубежный
13:30
Аталанта
Удинезе
11
Все события
Фоторепортажи
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
19:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Призываю болельщиков набраться терпения». Курбан Бердыев — о победном матче «Кайрата» над «Астаной»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев в послематчевом интервью клубной пресс-службе подвел итог встречи c «Астаной».

Кайрат
АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

— Курбан Бекиевич, c победой! Ваши комментарии по игре?

— Спасибо! И вас с победой! В целом есть определенное удовлетворение от самой игры, от самоотдачи ребят. Конечно, есть вопросы в перестроениях, но для этого нужно время.

— Как вам сегодняшняя атмосфера на «Центральном»?

— Я давно не видел такой атмосферы в Алматы и она конечно радует. Я понимаю, что заполняемость трибун зависит от нашего результата. Я благодарен болельщикам за такую поддержку, ребята давно этого ждали. Повторюсь, что многое зависит от нас и я это прекрасно понимаю. Призываю болельщиков набраться терпения.

— Яцек Гуральский снова вышел на замену во втором тайме. Как оцените его игру?

— Безусловно, Яцек является лидером команды — это чувствуется на тренировках. Пока физически он не готов проводить больше времени на поле. Надеемся, что он наберет форму очень скоро.

— Через три дня уже ответная кубковая игра в Кызылорде. У «Кайрата» преимущество в три мяча. Какие у вас ожидания от этого поединка?

— Я не думаю, что «Кайсар» бросит играть. К таким командам как «Кайрат» или «Астана» у всех особенный настрой, независимо от матчей чемпионата или Кубка. Игра будет непростой, но у нас, думаю, будет ротация в составе.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь