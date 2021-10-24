«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0 в матче чемпионата Англии

В составе победителей отличились Наби Кейта (5-я минута), Диогу Жота (13) и Мохаммед Салах (38, 45+5, 50). На 52-й минуте ворота «Ливерпуля» поразил нападающий хозяев Криштиану Роналду, однако гол был отменен после видеопросмотра. На 60-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил прямую красную карточку за грубую игру.

Салах забивает голы на протяжении 10 матчей подряд в различных турнирах (семь игр в АПЛ и три в Лиге чемпионов). Всего в этом сезоне египетский нападающий забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 встречах.

«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» с разницей в пять мячей впервые с 1925 года.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко в девяти встречах. Лидирует лондонский «Челси» (22 очка). «Манчестер Юнайтед» сохранил за собой седьмую строчку, имея в активе 14 очков в девяти встречах.