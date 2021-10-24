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20:42 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0 в матче чемпионата Англии

ТАСС, 24 октября. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0 в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе победителей отличились Наби Кейта (5-я минута), Диогу Жота (13) и Мохаммед Салах (38, 45+5, 50). На 52-й минуте ворота «Ливерпуля» поразил нападающий хозяев Криштиану Роналду, однако гол был отменен после видеопросмотра. На 60-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил прямую красную карточку за грубую игру.

Салах забивает голы на протяжении 10 матчей подряд в различных турнирах (семь игр в АПЛ и три в Лиге чемпионов). Всего в этом сезоне египетский нападающий забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 встречах.

«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» с разницей в пять мячей впервые с 1925 года.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко в девяти встречах. Лидирует лондонский «Челси» (22 очка). «Манчестер Юнайтед» сохранил за собой седьмую строчку, имея в активе 14 очков в девяти встречах.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет дома против «Брайтона» 30 октября, «Манчестер Юнайтед» в этот же день в гостях сыграет с «Тоттенхэмом».

Манчестер Юнайтед
0:5
Первый тайм: 0:4
Ливерпуль
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