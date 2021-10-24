«Рома» и «Наполи» сыграли вничью в чемпионате Италии. Моуринью получил красную карточку

По ходу встречи главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля на 82-й минуте.

«Наполи» впервые не смог победить в текущем сезоне чемпионата Италии, прервав серию из восьми побед.

Клуб из Неаполя возглавляет турнирную таблицу, набрав 25 очков. Римская команда располагается на четвертом месте с 16 очками. В следующем туре «Наполи» примет «Болонью» 28 октября, «Рома» днем ранее сыграет в гостях с «Кальяри».