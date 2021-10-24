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21:22 (мск), источник: ТАСС

«Рома» и «Наполи» сыграли вничью в чемпионате Италии. Моуринью получил красную карточку

ТАСС, 24 октября. «Рома» и «Наполи» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

Рома
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Источник: Reuters

По ходу встречи главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля на 82-й минуте.

«Наполи» впервые не смог победить в текущем сезоне чемпионата Италии, прервав серию из восьми побед.

Клуб из Неаполя возглавляет турнирную таблицу, набрав 25 очков. Римская команда располагается на четвертом месте с 16 очками. В следующем туре «Наполи» примет «Болонью» 28 октября, «Рома» днем ранее сыграет в гостях с «Кальяри».

Ранее в воскресенье «Верона» дома обыграла «Лацио» (4:1), «Фиорентина» на своем поле была сильнее «Кальяри» (3:0). Вничью завершилась встреча «Аталанты» и «Удинезе» (1:1).

Рома
0:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
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