«Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче чемпионата Италии
ТАСС, 24 октября. «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1 в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
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ТАСС, 24 октября. «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1 в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев отличился Эдин Джеко (17-я минута), у гостей с пенальти гол забил Пауло Дибала (89).
«Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Лидируют «Наполи» и «Милан», в активе которых по 25 очков. «Ювентус» не проигрывает на протяжении шести матчей в чемпионате и поднялся на шестое место с 15 очками в активе.
В следующем туре «Интер» 27 октября на выезде сыграет с «Эмполи», «Ювентус» в этот же день примет «Сассуоло».