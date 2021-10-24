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23:59 (мск), источник: ТАСС

«Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче чемпионата Италии

ТАСС, 24 октября. «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 1:1 в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

Интер
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе хозяев отличился Эдин Джеко (17-я минута), у гостей с пенальти гол забил Пауло Дибала (89).

«Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Лидируют «Наполи» и «Милан», в активе которых по 25 очков. «Ювентус» не проигрывает на протяжении шести матчей в чемпионате и поднялся на шестое место с 15 очками в активе.

В следующем туре «Интер» 27 октября на выезде сыграет с «Эмполи», «Ювентус» в этот же день примет «Сассуоло».

Интер
1:1
Первый тайм: 1:0
Ювентус
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