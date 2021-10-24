«Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче чемпионата Италии

«Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Лидируют «Наполи» и «Милан», в активе которых по 25 очков. «Ювентус» не проигрывает на протяжении шести матчей в чемпионате и поднялся на шестое место с 15 очками в активе.