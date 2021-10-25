«ПСЖ» сыграл вничью с «Марселем». Хакими получил красную карточку

Стоит отметить, что с первых минут в составе парижан на поле вышла звездная тройка нападения: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. На 57-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку перед собой увидел защитник Ашраф Хакими.