«ПСЖ» сыграл вничью с «Марселем». Хакими получил красную карточку
«ПСЖ» сыграл вничью с «Марселем» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Команды не забили друг другу голов.
ПСЖ
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
«ПСЖ» сыграл вничью с «Марселем» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Команды не забили друг другу голов.
Стоит отметить, что с первых минут в составе парижан на поле вышла звездная тройка нападения: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. На 57-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку перед собой увидел защитник Ашраф Хакими.
«ПСЖ» впервые в сезоне Лиги 1 сыграл вничью и лидирует в турнирной таблице с 28 очками. «Марсель» идет 4-м (18).