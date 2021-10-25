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00:05 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» сыграл вничью с «Марселем». Хакими получил красную карточку

«ПСЖ» сыграл вничью с «Марселем» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Команды не забили друг другу голов.

ПСЖ
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: psg.fr

Стоит отметить, что с первых минут в составе парижан на поле вышла звездная тройка нападения: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. На 57-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку перед собой увидел защитник Ашраф Хакими.

«ПСЖ» впервые в сезоне Лиги 1 сыграл вничью и лидирует в турнирной таблице с 28 очками. «Марсель» идет 4-м (18).

Марсель
0:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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