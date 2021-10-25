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08:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», Суарес оформил дубль

24 октября на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 10-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Реал Сосьедад».

Атлетико
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды сыграли вничью — 2:2.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился нападающий гостей Александр Сёрлот, ему ассистировал Александер Исак. На 48-й минуте матча Исак удвоил преимущество «Реала Сосьедад» голом со штрафного.

На 61-й минуте встречи нападающий «Атлетико» Луис Суарес с передачи Жоау Феликса сократил отставание «матрасников» в счёте. На 77-й минуте игры Суарес реализовал пенальти в ворота гостей.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Хосе Гусман Мансилья.

Атлетико
2:2
Первый тайм: 0:1
Реал Сосьедад
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