Месси и Неймара закидали мусором в Марселе. Игроков «ПСЖ» на угловых заграждали щитами и специальными сетками

«Марсель» и «ПСЖ» скатали 0:0 в 11 туре чемпионата Франции. В этом матча было два отмененных мяча и прямая красная Хакими, но счет, конечно, разочаровал многих. Но зато настоящий огонь был на трибунах. Фанаты хозяев задымили весь стадион файерами перед началом игры, а за день до этого объединение болельщиков запостило образец купюры с плачущим Месси, который призвало распечатать и разбросать по полю.

Квинтэссенция марсельского безумия случалась, когда «ПСЖ» зарабатывал угловые. Парижан закидывали с трибун всем, что попадало под руку. Неймара закрывали специальными щитами.

Досталось даже Месси!

Работники стадиона были готовы к такому развитию событий — возле трибун у каждого углового флага стояли люди, которые при подаче корнеров поднимали специальную защитную сетку.

А в середине второго тайма на поле выбежал болельщик. К счастью, без агрессивных намерений. Просто хотел прикоснуться к Месси.

Вообще история с закидыванием игроков «ПСЖ» мусором на «Велодроме» — далеко не первая. Неймар терпит это уже не первый год. Вот что бразилец рассказывал после игры в 2017 году: «Болельщики бросали в меня самые разные вещи. Я мог даже пообедать. В меня летели булочки, апельсиновый сок, кола… Это слишком. Это не футбол. Так не должно быть. Это можно сравнить с ситуацией, когда ты идешь в ресторан и там нападаешь на шеф-повара с вилкой и ножом».

А в 2020 произошел взрыв — в конце игры судья показал аж 5 красных карточек, в том числе Неймару. Бразилец затем устроил пожар в твиттере, обвинив защитника «Марселя» в расизме.