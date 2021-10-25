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11:16 (мск), источник: Sport24

Месси и Неймара закидали мусором в Марселе. Игроков «ПСЖ» на угловых заграждали щитами и специальными сетками

Безумие на «Велодроме».

ПСЖ
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Источник: Sport24

«Марсель» и «ПСЖ» скатали 0:0 в 11 туре чемпионата Франции. В этом матча было два отмененных мяча и прямая красная Хакими, но счет, конечно, разочаровал многих. Но зато настоящий огонь был на трибунах. Фанаты хозяев задымили весь стадион файерами перед началом игры, а за день до этого объединение болельщиков запостило образец купюры с плачущим Месси, который призвало распечатать и разбросать по полю.

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Квинтэссенция марсельского безумия случалась, когда «ПСЖ» зарабатывал угловые. Парижан закидывали с трибун всем, что попадало под руку. Неймара закрывали специальными щитами.

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Досталось даже Месси!

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Работники стадиона были готовы к такому развитию событий — возле трибун у каждого углового флага стояли люди, которые при подаче корнеров поднимали специальную защитную сетку.

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А в середине второго тайма на поле выбежал болельщик. К счастью, без агрессивных намерений. Просто хотел прикоснуться к Месси.

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Вообще история с закидыванием игроков «ПСЖ» мусором на «Велодроме» — далеко не первая. Неймар терпит это уже не первый год. Вот что бразилец рассказывал после игры в 2017 году: «Болельщики бросали в меня самые разные вещи. Я мог даже пообедать. В меня летели булочки, апельсиновый сок, кола… Это слишком. Это не футбол. Так не должно быть. Это можно сравнить с ситуацией, когда ты идешь в ресторан и там нападаешь на шеф-повара с вилкой и ножом».

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А в 2020 произошел взрыв — в конце игры судья показал аж 5 красных карточек, в том числе Неймару. Бразилец затем устроил пожар в твиттере, обвинив защитника «Марселя» в расизме.

Так что спокойно на играх «Марселя» и «ПСЖ» на «Велодрома» быть не может по определению. В южном городе ненавидят парижских звезд и готовы выражать им свое презрение вне зависимости от их статуса. Даже если это Лео Месси.

Марсель
0:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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