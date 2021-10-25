Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Сочи
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Сельта
Футбол. Зарубежный
24.10
Бохум
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Зарубежный
24.10
Интер
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
24.10
Марсель
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
24.10
Атлетико
Реал Сосьедад
22
Все события
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
10:14 (мск), источник: Sports.Ru

Пламенная встреча «ПСЖ» в Марселе: Неймар даже с трудом подавал угловые — его защищали сетками и щитами

Фанаты кидали бутылки, выбегали на поле.

Марсель
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Матчи «Марселя» против «ПСЖ» — настоящая война. На 101-е по счету дерби болельщикам из Парижа и вовсе запретили приезжать в Марсель — из соображений безопасности.

«Марсель» просил своих фанатов быть спокойнее — президент даже написал открытое письмо, а лидер Димитри Пайет обратился через соцсети. Дело в том, что если бы ультрас подвели, с клуба могли снять очки — в этом сезоне уже были неприятные случаи.

Но фанаты все равно подготовили несколько перфомансов: большое пирошоу на трибунах и акцию против шейхов из «ПСЖ» — планировали закидать поле нефтедолларами с плачущим Месси. Подтверждений, что доллары падали на поле, мы не нашли.

Но вещи на поле все-таки полетели. На 28-й минуте Неймар не мог подать угловой, потому что в него кидали бутылки и прочий мусор. Стюарды притащили щиты — только так бразилец смог ударить по мячу.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

Ситуация повторилась и во втором тайме — не помогали даже специальные сетки на трибунах (на фотографии стоят люди с палками — между ними сетка).

Угловые для Неймара превратились в испытание.

Источник: Reuters

А еще на поле прорвался фанат — вряд ли он хотел попросить у Месси футболку.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

Матч закончился со счетом 0:0, но было жарко: в первом тайме из-за офсайдов отменили голы «ПСЖ» и «Марселя», во втором удалили Хакими за фол последней надежды. У парижан первая ничья в сезоне, у Лео 0 голов и 0 ассистов в 4 матчах Лиги 1.

Марсель
0:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь