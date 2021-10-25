Пламенная встреча «ПСЖ» в Марселе: Неймар даже с трудом подавал угловые — его защищали сетками и щитами

Матчи «Марселя» против «ПСЖ» — настоящая война. На 101-е по счету дерби болельщикам из Парижа и вовсе запретили приезжать в Марсель — из соображений безопасности.

«Марсель» просил своих фанатов быть спокойнее — президент даже написал открытое письмо, а лидер Димитри Пайет обратился через соцсети. Дело в том, что если бы ультрас подвели, с клуба могли снять очки — в этом сезоне уже были неприятные случаи.

Но фанаты все равно подготовили несколько перфомансов: большое пирошоу на трибунах и акцию против шейхов из «ПСЖ» — планировали закидать поле нефтедолларами с плачущим Месси. Подтверждений, что доллары падали на поле, мы не нашли.

Но вещи на поле все-таки полетели. На 28-й минуте Неймар не мог подать угловой, потому что в него кидали бутылки и прочий мусор. Стюарды притащили щиты — только так бразилец смог ударить по мячу.

Ситуация повторилась и во втором тайме — не помогали даже специальные сетки на трибунах (на фотографии стоят люди с палками — между ними сетка).

Угловые для Неймара превратились в испытание.

А еще на поле прорвался фанат — вряд ли он хотел попросить у Месси футболку.