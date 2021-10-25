Пламенная встреча «ПСЖ» в Марселе: Неймар даже с трудом подавал угловые — его защищали сетками и щитами
Фанаты кидали бутылки, выбегали на поле.
Фанаты кидали бутылки, выбегали на поле.
Матчи «Марселя» против «ПСЖ» — настоящая война. На 101-е по счету дерби болельщикам из Парижа и вовсе запретили приезжать в Марсель — из соображений безопасности.
«Марсель» просил своих фанатов быть спокойнее — президент даже написал открытое письмо, а лидер Димитри Пайет обратился через соцсети. Дело в том, что если бы ультрас подвели, с клуба могли снять очки — в этом сезоне уже были неприятные случаи.
Но фанаты все равно подготовили несколько перфомансов: большое пирошоу на трибунах и акцию против шейхов из «ПСЖ» — планировали закидать поле нефтедолларами с плачущим Месси. Подтверждений, что доллары падали на поле, мы не нашли.
Но вещи на поле все-таки полетели. На 28-й минуте Неймар не мог подать угловой, потому что в него кидали бутылки и прочий мусор. Стюарды притащили щиты — только так бразилец смог ударить по мячу.
Ситуация повторилась и во втором тайме — не помогали даже специальные сетки на трибунах (на фотографии стоят люди с палками — между ними сетка).
Угловые для Неймара превратились в испытание.
А еще на поле прорвался фанат — вряд ли он хотел попросить у Месси футболку.
Матч закончился со счетом 0:0, но было жарко: в первом тайме из-за офсайдов отменили голы «ПСЖ» и «Марселя», во втором удалили Хакими за фол последней надежды. У парижан первая ничья в сезоне, у Лео 0 голов и 0 ассистов в 4 матчах Лиги 1.