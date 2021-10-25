Испанская классика зазвучала по-новому

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Испытывающая множество проблем «Барселона» на своем поле уступила своему главному оппоненту — «Реалу» — со счетом 1:2. Результат встречи поднял мадридцев на верхушку таблицы, а каталонцев оставил на дальних подступах к ней.

Тем, кто любит находить что-то особенное, исключительное даже в противостояниях, история которых насчитывает десятилетия, сотни пересечений, перед нынешним El Clasico было полегче, чем обычно. Ну, например, тянуло обратить внимание на то, что в нем восьмая, если брать классификацию на начало встречи, команда испанского чемпионата принимает четвертую. Иерархия, правда, весьма условная, если учесть плотность таблицы, но в любом случае это столкновение «Барселоны» и «Реала» точно происходило не в лучший период в жизни обоих клубов. Или можно было указать на хавбека каталонцев, резко помолодевших с тех пор, как их финансовый кризис стал достоянием общественности, Гави. Ему на излете лета исполнилось 17 лет. Настолько молодых игроков в основном составе «Барселоны» в главной для нее битве, оказывается, не появлялось аж с 1941 года. Тогда на «Реал» она выставила 16-летнего юнца Висенте Мартинеса.

Хотя практически все медиаресурсы, придумывая для этого El Clasico афишу, все равно прежде всего подчеркивали, что оно — первое после ухода из «Барселоны» Лионеля Месси. Слишком символичного ухода — как бы подчеркивающего открытие новой эпохи, в которой пока проблем гораздо больше, чем ярких и ценных побед.

С «Реалом» «Барселоне» тоже было тяжело. Может быть, мадридцам долго не удавалось создавать ничего толкового на чужой половине, но от ощущения, что они убедительнее работают с мячом и бодрее передвигаются по газону Camp Nou, деться было некуда. Толковость возникла, когда как следует включился в игру Винисиус. Выяснилось, что форвард «Реала» подошел к матчу в чудесном тонусе, позволяющем совершать рывок за рывком. И один из этих рывков был потрясающе хорош: увенчало его падение Винисиуса в штрафной после легкого контакта с Оскаром Мингесой. «Барселоне», кажется, жутко повезло, что судья Хосе Санчес Мартинес не разглядел в нем веского повода назначить пенальти.

Хозяева тут же, наконец, огрызнулись острейшей атакой с фланговым прорывом Мемфиса Депая и запоротым Сержиньо Дестом ударом примерно с десятка метров, но, как ни крути, этот эпизод с игровой логикой коррелировал неважно: «Реал» был получше. Вскоре он забил. Винисиус в его идеально расчерченном выпаде принял активное участие, но он остался в тени подвигов Давида Алабы. С отбора Алабы выпад раскрутился, а его метким ударом в дальний угол был завершен. Между отбором и ударом прошло всего несколько секунд.

А перед перерывом Давид Алаба, удивительный футбольный универсал, отличился еще разок. Теперь — на ниве труда оборонительного, не позволив Ансу Фати пробить с позиции абсолютно убойной.

Во втором тайме с вышедшим со скамейки запасных Филиппе Коутинью «Барселона» вроде бы добавила. Но период, когда она более или менее явно превосходила «Реал», по крайней мере, в энергичности, продлился не больше десяти минут. Мадридцы к изменениям в стилистике барселонской игры приспособились, и это они, а не соперники должны были корить себя за незадачливость в реализации. Скажем, за тот момент, когда Лука Модрич и Карим Бензема классно и тонко, наплевав на ограниченность имевшегося в их распоряжении пространства, словно на футзальной площадке, разыграли мяч, но французский форвард умудрился пробить с десятка метров прямо в голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Концовка El Clasico была бурной. «Барселона» отчаянно, пусть немножко неловко, наседала, а в итоге нарвалась на смертельный укус «Реала» в компенсированное время. Марко Асенсио смог не уступить в скорости Жорди Альбе и заставить тер Штегена вытаскивать сложнейший мяч, а отскок достался поддержавшему партнера Лукасу Васкесу. «Барселона» один гол отыграла благодаря ветерану Серхио Агуэро: летом тот переходил в нее из «Манчестер Сити», чтобы играть бок о бок с другом Месси, но, так вышло, очутился, по сути, совсем не в той команде, куда стремился. На большее каталонцев не хватило.

Это поражение оставило «Барселону» в серединке таблицы испанского чемпионата, а вот ее соперника подбросило на верхушку. По набранным очкам «Реал» догнал лидеров — «Севилью» и «Реал Сосьедад», который вчера поздно вечером по московскому времени встречался на выезде с победителем предыдущего чемпионата Испании «Атлетико».