«Аталанта» с Миранчуком упустила победу, Месси дебютировал во французском класико, Моуринью остановил победную серию Спаллетти

Италия: четыре удаления тренеров

«Аталанта» — «Удинезе» — 1:1 (Малиновский, 56 — Бету, 90+4).

Бергамаски словно стучались в закрытую дверь почти целый час. В итоге многоступенчатую оборону «Удинезе» пробили с помощью дальнобойного орудия. Малиновский попал в дальний угол настолько удачно, что у блестяще игравшего Сильвестри не было шансов на спасение.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVaRRocINXU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVaRRocINXU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVaRRocINXU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Миранчук вышел на замену на 64-й минуте. Как говорят в таких случаях, наш полузащитник был старателен. Где-то со знаком «плюс», как во время проникающего паса на Дзаппакосту или при попытке ударить из-за штрафной. Но в концовке Миранчук едва не стал антигероем. Перехватив мяч на подступах к чужим воротам, он не стал брать инициативу на себя, а передача на партнера получилась неудачной и привела к контратаке.

«Аталанту» спасла невероятная игра голкипера Муссо, который буквально выгреб мяч с ленточки после срезки от собственного защитника. Ну, а Джан Пьеро Гасперини столь эмоционально среагировал на эпизод, что получил от арбитра красную карточку. И уже без главного тренера на скамейке хозяева упустили победу, пропустив при подаче углового.

«Рома» — «Наполи» — 0:0

После унизительных 1:6 против норвежского «Буде-Глимт» Жозе Моуринью посетовал на большую разницу в классе между основной обоймой и остальными футболистами, но в итоге именно его команда остановила стартовавших с восьми побед неаполитанцев. Удивителен итоговый счет, ведь нулевых ничьих в обычно ярких противостояниях «Ромы» и «Наполи» в серии А не фиксировалось с февраля 1980 года! Зато эмоции скрасили нули на табло, и теперь ближайшие матчи команды проведут без главных тренеров на скамейке.

Арбитр сначала удалил за второе предупреждение Жозе Моуринью, а после финального свистка — Лучано Спаллетти. Наставник гостей пребывал в шоке, так как он аплодировал арбитру Давиде Массе и похвалил его за уверенный контроль над игрой. «Я опустошен. Возможно, даже Масса сожалеет», — заявил Спаллетти в послематчевом интервью.

«Интер» — «Ювентус» — 1:1 (Джеко, 17 — Дибала, 88, с пенальти).

На десерт в Италии подали главное блюдо — «дерби Италии». И для набравшего ход «Юве» все пошло не так. Туринцы к 18-й минуте потеряли Бернардески и пропустили от Джеко, который заставил вспомнить недавнюю цитату Беппе Маротты. Генеральный директор «Интера» заявил: «Мы продали Лукаку за 117 миллионов и вместо него бесплатно подписали Джеко. На поле большой разницы между ними нет».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVbGPBjMIoX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVbGPBjMIoX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVbGPBjMIoX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Inter ??? (@inter)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Миланцы в целом уверенно контролировали ход игры и заслуживали победы, однако в таких матчах все решают детали. В данном случае речь о неаккуратной игре Дюмфриса, который на границе штрафной попал по ноге Алексу Сандру. Арбитр изучил повтор и указал на точку, после чего ему пришлось поддержать традицию тура и зажечь красный свет перед негодовавшим Симоне Индзаги. Толку в этом выбросе эмоций был ноль, потому что Дибала уверенно переиграл Хандановича и спас «Юве» в ситуации, когда ничья казалась пределом мечтаний.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVbRo1_IiJS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVbRo1_IiJS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVbRo1_IiJS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Франция: «Ницца» затмила игру в Марселе

«Марсель» — «ПСЖ» — 0:0

Лео Месси провел массу невероятных класико в Испании, а в воскресенье познакомился с самым горячим французским противостоянием. Поклонники «Лиона» и «Сент-Этьена» с этим поспорят, но для всего мира класико лиги 1 — это Марсель против Парижа. Градус напряжения в дни матчей зашкаливает, а в огненной атмосфере «Велодрома» — особенно. Например, при угловых стюардам приходилось защищать Неймара специальными щитами от летевших с трибун предметов. Разгоряченных фанатов снова пришлось успокаивать капитану хозяев Пайету.

Несмотря на отсутствие забитых мячей, игру точно не назовешь скучной. В ней хватало моментов, когда до гола не доставало сантиметров. При этом парижане не отсиживались в обороне даже после того, как вскоре после начала второго тайма Хакими удалили за «фол последней надежды». Особенно усердствовал Мбаппе, пытавшийся компенсировать потери в атакующей линии. Дело в том, что Маурисио Почеттино пришлось для восстановления баланса в обороне ради дополнительного защитника пожертвовать Ди Марией. А в концовке главный тренер парижан дал понять, что результат его в целом устраивает, и поменял Неймара на Вайналдума.

«Ницца» — «Лион» — 3:2 (Аталь, 81. Делор, 89, с пенальти. Гессан, 90+3 — Токо-Экамби, 35. Ауар, 68).

Ранее — в первом матче дня — спор за место в тройке лидеров завершился невероятной победой «Ниццы». По сути, команда Петера Боса сама подарила хозяевам три очка, хотя на протяжении 80 минут доминировала на поле. Если бы в этот момент прозвучал финальный свисток, все бы отмечали Токо-Экамби. Камерунец в трех матчах после паузы на матчи сборных забил четыре мяча, и два его удара оказались победными.

Однако игру перевернул защитник «орлят» Аталь. Алжирец начал с сольного рейда и выстрела в ближнюю «девятку», продолжил заработанным пенальти, а в интервале между этими эпизодами Кадевере оставил гостей в меньшинстве, двумя ногами врезавшись в бывшего одноклубника Барда. Кристоф Галтье при 2:2 гнал свою команду вперед, и в добавленное время победу «Ницце» принес забивший первый мяч в лиге 1 Гессан.

«Монако» — «Монпелье» — 3:1 (Фолланд, 12. Бен-Йеддер, 17. Желсон Мартинш, 61 — Саванье, 81, с пенальти).

Александр Головин впервые попал в заявку монегасков после травмы, однако, несмотря на проведенные Нико Ковачем пять замен, так и не вышел на поле. Возможно, это банальное желание перестраховаться и не рисковать здоровьем футболиста, когда героических усилий на поле не требовалось. По сути, «Монако» отправил соседа по таблице в нокаут за пять минут первого тайма, в течение которых Фолланд сначала забил в пустые ворота с паса Кайю Энрике, а потом от бровки вырезал феноменальную передачу шведкой на голову Бен-Йеддера.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVa0BzGsq5x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVa0BzGsq5x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVa0BzGsq5x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Monaco ?? (@asmonaco)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Испания: Суарес спас «Атлетико»

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 2:2 (Суарес, 61, 77, с пенальти — Серлот, 7. Исак, 48).

Понятно, что класико на «Камп Ноу» затмило остальные события, однако игра притаившегося в засаде и занимавшего перед туром пятое место чемпиона против сенсационного лидера не могла быть рядовым событием. И следует признать, что по драматизму и красоте эта встреча затмила противостояние «Барсы» и «Реала».

Первая часть игры осталась за басками, а комбинация, которая привела к первому взятию ворот, была выдержана — как бы парадоксально это ни звучало — в лучших традициях Диего Симеоне. Отбор в центре поля, несколько отработанных до автоматизма передач, и Серлот не испортил завершающий пас Исака. Когда же шведский форвард отличился сам, победа «Реал Сосьедад» замаячила на горизонте.

Но чего у «Атлетико» не отнять, так это железной воли. И, конечно, у «матрасников» есть Суарес. Дубль уругвайца приблизил его к пятнадцатой строчке в списке лучших снайперов ла лиги. Отличившемуся 171 раз форварду до исторической отметки осталось девять мячей. А вот сравняться с «Реалом» и «Севильей» мадридцы не сумели. На первом месте по-прежнему клуб из Сан-Себастьяна, но очевидно, что все поменяется, когда фавориты проведут отложенные из-за южноамериканского отбора на ЧМ-2022 матчи.

«Барселона» — «Реал» — 1:2. Обзор матча — здесь.

«Севилья» — «Леванте» — 5:3 (О. Торрес, 8. Рафа Мир, 24. Диегу Карлос, 38. Мунир, 50. Фернандо, 64 — Моралес, 33, 55. Мелеро, 61).

Перед началом класико лидером ла лиги стала «Севилья», устроившая безумную перестрелку с «Леванте». Все началось с потрясающего гола Торреса, который после подачи углового с лета выстрелил под перекладину. У команды Хулена Лопетеги четыре победы в последних пяти турах.

Англия: «Вест Хэм» в зоне Лиги чемпионов

«Брентфорд» — «Лестер» — 1:2 (М. Йергенсен, 60 — Тилеманс, 14. Мэддисон, 73).

Кадры решают все, и эту прописную истину подтверждает «Лестер». «Лисы» хромали на обе ноги, но стоило стабилизировать основную обойму, и подопечные Брендана Роджерса выдали ударный отрезок. Вслед за победой над «МЮ» последовал успешный визит в гости к «Спартаку», а теперь одержана непростая и очень важная победа над неуступчивым новичком АПЛ. «Лестер» по-прежнему в середине таблицы, но до идущего пятым «Брайтона» всего одно очко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVbPnb1KyRS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVbPnb1KyRS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVbPnb1KyRS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leicester City (@lcfc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:5. Обзор матча — здесь

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 1:0 (Антонио, 72).

А в лигочемпионском квартете после этого тура закрепились выигравшие дерби «молотобойцы». Команде Дэвида Мойеса удалось оставить за спиной как поверженный в очном споре «Тоттенхэм», так и униженный в этом туре «МЮ». Перед встречей многие ждали яркой игры от Кейна, который проводил за свою команду 250-й матч в АПЛ, однако в воскресенье у Лондона был другой герой. И назвать Антонио неожиданным триумфатором вечера нельзя, ведь «шпоры» для него самый любимый соперник. Им нападающий забил уже шесть мячей и неизменно огорчал в трех последних встречах. Успех «Вест Хэма» неслучаен во всех отношениях, а закономерность результата подтверждает отсутствие ударов по воротам хозяев во втором тайме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVbPmv-o1Q_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVbPmv-o1Q_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVbPmv-o1Q_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от West Ham United (@westham)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: Леверкузен буксует

«Кельн» — «Байер» — 2:2 (Модест, 63, 82 — Шик, 15. Беллараби, 17).

Получив оплеуху от «Баварии» (1:6), леверкузенцы никак не могут прийти в себя. И если ничью с «Бетисом» в Лиге Европы скорее стоит считать удовлетворительным результатом, то в Кельне «аспириновые» упустили перевес в два мяча. Может, их убаюкала легкость, с которой удалось начать игру? Как бы там ни было, эта потеря стоила недавнему претенденту на лидерство места в тройке лидеров, куда забрался сенсационный «Фрайбург».

Голландия: избиение вместо битвы

«Аякс» — ПСВ — 5:0 (Бергхайс, 19. Аллер, 56. Антони, 66. Классен, 76. Тадич, 90+2).

«Спартак» и «МЮ» не одиноки. В Эредивизе голландское класико превратилось в избиение ПСВ, который ехал в Амстердам с мыслями о первом месте, а теперь отстает от принципиального соперника на четыре очка. Прошлый раз «Аякс» так унижал своего вечного конкурента в сезоне-1997/98. Главный герой вечера — неувядающий Тадич, в активе которого ключевые передачи в двух самых важных голевых атаках и последний в игре мяч.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVazzICsMIx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVazzICsMIx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVazzICsMIx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AFC Ajax (@afcajax)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

1-й c 1972 года хет-трик «Вероны» в серии А оформил нападающий Симеоне.

1-й раз команда Криштиану Роналду проиграла с перевесом соперника в пять мячей.

7 красных карточек предъявлено в трех последних матчах «Марселя» и «ПСЖ».