Почему Миранчук не играет за «Аталанту» и покинет ли он клуб? Отвечает агент игрока

Алексей Миранчук переживает непростой период в «Аталанте». Семь матчей подряд российский полузащитник не попадает в стартовый состав. Всё это подогревается критическими высказываниями итальянских журналистов и слухами о желании клуба из Бергамо продать игрока. Мы пообщались с агентом Миранчука — Вадимом Шпинёвым и он рассказал нам:

о состоянии Миранчука сейчас

о том, планирует ли «Аталанта» продавать игрока

о причинах, по которым Лёша пока не может заиграть у Гасперини

о вариантах аренды зимой.

— Как сейчас обстоят дела с положением Миранчука в команде?

— Необходимо здраво оценивать ситуацию. Мы же не можем сказать, что год назад Лёша был основным и играл в каждом матче. Поэтому у нас ничего не поменялось: Серия А — тяжелый чемпионат с высочайшей конкуренцией, высокой плотностью игр и большой нагрузкой. Каждый тур не обходится без сюрпризов.

Плюс играет роль тоталитарность и консерватизм опытного тренера Гасперини. У него есть свой взгляд на те или иные вещи — это его право. Мы не можем его осуждать, диктовать ему что-то, давать советы. Гасперини принимает решения. Коля Обольский недавно хорошо сказал про Лёшу, что ваши ожидания — это ваши проблемы.

— Как себя ощущает Лёша?

— У него всё в порядке: терпит, трудится, старается. Понятно, что ему нужно играть, но он всё понимает. Нельзя сказать, что он надломлен. Миранчук всё чувствует. Он чётко осознаёт, что надо терпеть и спокойно работать. Шансы у него ещё будут, на поле он будет выходить. В футболе всё очень быстро меняется. Можно попасть в немилость, можно стать любимчиком.

К примеру, Гасперини не выпускал Алексея несколько игр подряд, но дал шанс в последних матчах. Это видение тренера, мы к нему в голову залезть не можем. Очень удивили высказывания, что это именно выход Лёши привёл к поражению «Аталанты» против «Манчестера Юнайтед». Это же бред. Да, он вышел при 2:1, а по итогу команда проиграла, но на поле было 11 игроков. В атаке мало что получалось во втором тайме, но в этом участвуют и оборона, и центр поля. Проиграла вся команда.

— К тому же, он ещё и разогнался до 39 км/ч в этом матче.

— Это фантастика. Я сначала подумал, может, там что-то с приборами случилось, ха-ха. Мбаппе бежит 36 км/ч. Я не понимаю, что съел Лёша, чтобы так разогнаться. Кстати, хочу сказать по поводу одного «товарища» с ближнего востока, который любит критиковать и отмечать положение Миранчука в «Аталанте». Я не знаю, откуда этот нездоровый человек и эксперт получает информацию, и какими источниками он пользуется, но он прогорел на одной фразе.

— Что имеете в виду?

— Он сказал, что Лёшей недовольны, что Гасперини с ним не общается. Надо заметить, что жизненное кредо Джан Пьеро — не общаться с футболистами. Если это общение возникает, то его результат мы видели в прошлом сезоне. Гасперини хорошо поговорил с Папу Гомесом, после чего Гомеса в команде не стало. Причём Папу — обалденный игрок, который в клубе был много лет, ему не надо было ничего доказывать, он делал разницу. Но для Гасперини нет авторитетов. Гомес позволил себе пойти поперёк, высказал своё мнение. Всё общение Гасперини с игроками ограничивается подсказками во время тренировок. Он не приглашает футболистов на индивидуальные разговоры.

В СМИ вообще стало слишком много советчиков и экспертов. Надо соответствовать профессии: прошу всех поменьше критиковать не по делу. Я бы ещё прислушался к мнению людей, которые качественно поиграли в европейских чемпионатах. Но есть критики, которые в жизни вообще ничего не достигли, а футбол видели только с вертолёта. Если бы они знали, что такое европейский футбол, то говорили бы по-другому.

— Что дальше будет у Лёши?

— Мы находимся в тесном контакте с президентом «Аталанты». 17 октября был день рождения братьев, что совпало с датой дня рождения итальянского клуба. Я списался с президентом Лукой Перкасси. Мы друг друга поздравили. Договорились, что я приеду в Италию к 20 ноября. В этот день у команды игра со «Специей». После неё мы запланировали встречу в расширенном составе, в ходе которой рассмотрим возможные варианты развития событий. Но могу сказать однозначно, что у президента и всех остальных руководителей клуба нет разочарования из-за этого трансфера.

Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчёркивают. Все понимают, что это футбол.

Кто его знает, может, завтра Гасперини решит возглавить сборную или получит предложение от арабского клуба? И всё сразу может поменяться. Ни от одного итальянского партнёра, ни от самого клуба я не слышал о желании «Аталанты» продать Лёшу зимой.

— Но сейчас всё идёт к тому, что зимой Миранчук уйдёт в аренду?

— Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Лёше есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту». Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается.

— Миранчук понимает, что ему это сейчас не нужно?

— Да. Всё познаётся в сравнении. Лёше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всё устраивает. Сейчас Алексей просто не в полной мере может оправдать ожидания Гасперини. Тренер хочет видеть жёсткий характер, более активную игру в оборону, лучшее ведение единоборств.

Это главная проблема. Миранчук — созидательный игрок. Если бы он в себе сочетал умение грамотно вести единоборства с теми качествами, которые у него уже есть, это был бы другой футболист, который оценивался бы в десятки раз выше. Это был бы другой уровень. Таких игроков, которые сочетают в себе всё это, в Европе по пальцам пересчитать.

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— Поэтому Карпин говорил Миранчуку, что он слишком добрый?

— Да, так и есть, но это генетика, психология. У Лёхи такой характер. Все специалисты отмечают, что за год Алексей сделал шаг вперёд в своих качествах, он играет в другой футбол, окреп, стал больше двигаться без мяча. Но Гасперини имеет право требовать большего. Мы не знаем, сможет ли Миранчук на 100% соответствовать его требованиям. Возможно, через полгода Гасперини поменяет мнение, что-то почувствует.