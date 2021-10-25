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14:43 (мск), источник: Sport24

«Выпороть и вернуть в Россию». Почему в Англии уже ненавидят наших бывших легионеров Влашича и Крала

У экс-футболистов ЦСКА и «Спартака» пока не получается в АПЛ.

Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Минувшим летом сразу два звездных легионера РПЛ отправились в «Вест Хэм». Английский клуб купил полузащитника ЦСКА Николу Влашича за 30 млн евро, а Алекса Крала из «Спартака» взял в аренду.

С момента перехода футболистов прошло уже два месяца, однако с тех пор из Англии о них почти нет вестей. Рассказываем, в чем дело, и как у них дела.

Никола Влашич

7 матчей

Пока что у Влашича в «Вэст Хэме» дела идут откровенно плохо. Никола провел за новый клуб 7 неполных матчей (342 минуты) во всех турнирах. За это время он не смог отметиться результативными действиями и оставил о себе не лучшее впечатление.

Сейчас его статистика в АПЛ — кошмар, по сравнению, с показателями РПЛ. В среднем за матч в Англии он совершает всего 0,3 ключевой передачи (1,4 в России), 0,3 удара (2,4) и 0,7 успешных обводок (1).

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес пытался использовать Николу уже на трех позициях — левого вингера, атакующего полузащитника и правого полузащитника. Однако пока — все бесполезно. Хорват без шансов проигрывает конкуренцию хавбекам Саиду Бенрахма и Пабло Форнальсу. Неудивительно, что последние три встречи лондонцев в АПЛ Никола провел на скамейке.

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Впрочем, есть и хорошие новости. Несмотря на затянувшуюся адаптацию хорвата и «переезд» на скамейку запасных, Мойес все равно ему доверяет.

«На самом деле он нам действительно нравится», — говорит Мойес в Влашиче. «Он почти набрал оптимальную форму — с нетерпением ждем от него хорошей игры. Я стараюсь не слишком быстро встраивать футболистов в обойму. Нужно давать им время освоиться и познакомиться со всеми в клубе поближе».

Сам Влашич тоже сохраняет оптимизм.

«Я доверяю тренеру», — утверждал Никола. «Он пригласил меня сюда и знает, как мне будет лучше».

Хорват продолжает упорно вкалывать на тренировках и ждать своего шанса. По словам Хердура Магнуссона из ЦСКА, с которым Влашич регулярно общается, несмотря на неудачный старт полузащитник счастлив в «Вест Хэме».

Алекс Крал

1 матч

У Алекса Крала в Англии все еще хуже. Чех долго набирал форму и ждал шанса сыграть. 22 сентября он, наконец, дебютировал — в Кубке английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Полузащитник выдал крутой перфоманс: съел центр поля (сделал пять отборов и три перехвата) и был неплох в созидании (отдал одну ключевую передачу). Однако затем хавбека настигли неприятности — у Крала выявили ковид.

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Больше всех эта новость шокировала Дэвида Моейса. Главный тренер «молотобойцев» был искренне удивлен, что вакцинированный футболист умудрился заразиться коронавирусом.

Как бы то ни было, с тех пор за «Вест Хэм» чешский хавбек не играл.

К счастью, вирус не обернулся серьезными последствиями для здоровья игрока. Крал уверят, что с ним все в порядке и обещает вернуться в ближайшее время.

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Что говорят в Англии о Влашиче и Крале

Мнения болельщиков о легионерах РПЛ в Англии разделились. Некоторые из них хейтят Крала и Влашича и уже провожают в Россию.

«Сейчас меня беспокоит только одно: смогут ли Крал и Влашич попасть в состав».

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«Выпороть Влашича и вернуть в Россию».

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«Влашич снова выглядит потерянным. Не похоже, что он знает, как играть на позиции атакующего полузащитника. Это раздражает, потому что он выступал на этой позиции в России. Его нет у чужой штрафной, когда мы хотим, чтобы он был там. Влашич не помогает команде владеть мячом».

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«Мой отец главный хейтер Алекса Крала».

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Однако другие, наоборот, уверены, что чех и хорват все-таки принесут пользу «Вест Хэму».

«Я действительно думаю, что Крал и Влашич могут прибавить».

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«Влашич и Крал — это будущее. Оно будет чертовски грандиозным».

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Надеемся, эти болельщики окажутся правы. И наши легионеры еще выстрелят в АПЛ.

Вест Хэм Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
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