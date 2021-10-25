«Выпороть и вернуть в Россию». Почему в Англии уже ненавидят наших бывших легионеров Влашича и Крала

Минувшим летом сразу два звездных легионера РПЛ отправились в «Вест Хэм». Английский клуб купил полузащитника ЦСКА Николу Влашича за 30 млн евро, а Алекса Крала из «Спартака» взял в аренду.

С момента перехода футболистов прошло уже два месяца, однако с тех пор из Англии о них почти нет вестей. Рассказываем, в чем дело, и как у них дела.

Никола Влашич

7 матчей

Пока что у Влашича в «Вэст Хэме» дела идут откровенно плохо. Никола провел за новый клуб 7 неполных матчей (342 минуты) во всех турнирах. За это время он не смог отметиться результативными действиями и оставил о себе не лучшее впечатление.

Сейчас его статистика в АПЛ — кошмар, по сравнению, с показателями РПЛ. В среднем за матч в Англии он совершает всего 0,3 ключевой передачи (1,4 в России), 0,3 удара (2,4) и 0,7 успешных обводок (1).

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес пытался использовать Николу уже на трех позициях — левого вингера, атакующего полузащитника и правого полузащитника. Однако пока — все бесполезно. Хорват без шансов проигрывает конкуренцию хавбекам Саиду Бенрахма и Пабло Форнальсу. Неудивительно, что последние три встречи лондонцев в АПЛ Никола провел на скамейке.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTwNtVCtHvA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nikola Vlašić (@niksivlasic_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, есть и хорошие новости. Несмотря на затянувшуюся адаптацию хорвата и «переезд» на скамейку запасных, Мойес все равно ему доверяет.

«На самом деле он нам действительно нравится», — говорит Мойес в Влашиче. «Он почти набрал оптимальную форму — с нетерпением ждем от него хорошей игры. Я стараюсь не слишком быстро встраивать футболистов в обойму. Нужно давать им время освоиться и познакомиться со всеми в клубе поближе».

Сам Влашич тоже сохраняет оптимизм.

«Я доверяю тренеру», — утверждал Никола. «Он пригласил меня сюда и знает, как мне будет лучше».

Хорват продолжает упорно вкалывать на тренировках и ждать своего шанса. По словам Хердура Магнуссона из ЦСКА, с которым Влашич регулярно общается, несмотря на неудачный старт полузащитник счастлив в «Вест Хэме».

Алекс Крал

1 матч

У Алекса Крала в Англии все еще хуже. Чех долго набирал форму и ждал шанса сыграть. 22 сентября он, наконец, дебютировал — в Кубке английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Полузащитник выдал крутой перфоманс: съел центр поля (сделал пять отборов и три перехвата) и был неплох в созидании (отдал одну ключевую передачу). Однако затем хавбека настигли неприятности — у Крала выявили ковид.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUJBKYisKde/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUJBKYisKde/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUJBKYisKde/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ALEX KRÁL (@alexkral.cz)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всех эта новость шокировала Дэвида Моейса. Главный тренер «молотобойцев» был искренне удивлен, что вакцинированный футболист умудрился заразиться коронавирусом.

Как бы то ни было, с тех пор за «Вест Хэм» чешский хавбек не играл.

К счастью, вирус не обернулся серьезными последствиями для здоровья игрока. Крал уверят, что с ним все в порядке и обещает вернуться в ближайшее время.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVVti1ogOQg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVVti1ogOQg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVVti1ogOQg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ALEX KRÁL (@alexkral.cz)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что говорят в Англии о Влашиче и Крале

Мнения болельщиков о легионерах РПЛ в Англии разделились. Некоторые из них хейтят Крала и Влашича и уже провожают в Россию.

«Сейчас меня беспокоит только одно: смогут ли Крал и Влашич попасть в состав».

«Выпороть Влашича и вернуть в Россию».

«Влашич снова выглядит потерянным. Не похоже, что он знает, как играть на позиции атакующего полузащитника. Это раздражает, потому что он выступал на этой позиции в России. Его нет у чужой штрафной, когда мы хотим, чтобы он был там. Влашич не помогает команде владеть мячом».

«Мой отец главный хейтер Алекса Крала».

Однако другие, наоборот, уверены, что чех и хорват все-таки принесут пользу «Вест Хэму».

«Я действительно думаю, что Крал и Влашич могут прибавить».

«Влашич и Крал — это будущее. Оно будет чертовски грандиозным».