«Выпороть и вернуть в Россию». Почему в Англии уже ненавидят наших бывших легионеров Влашича и Крала
У экс-футболистов ЦСКА и «Спартака» пока не получается в АПЛ.
У экс-футболистов ЦСКА и «Спартака» пока не получается в АПЛ.
Минувшим летом сразу два звездных легионера РПЛ отправились в «Вест Хэм». Английский клуб купил полузащитника ЦСКА Николу Влашича за 30 млн евро, а Алекса Крала из «Спартака» взял в аренду.
С момента перехода футболистов прошло уже два месяца, однако с тех пор из Англии о них почти нет вестей. Рассказываем, в чем дело, и как у них дела.
7 матчей
Пока что у Влашича в «Вэст Хэме» дела идут откровенно плохо. Никола провел за новый клуб 7 неполных матчей (342 минуты) во всех турнирах. За это время он не смог отметиться результативными действиями и оставил о себе не лучшее впечатление.
Сейчас его статистика в АПЛ — кошмар, по сравнению, с показателями РПЛ. В среднем за матч в Англии он совершает всего 0,3 ключевой передачи (1,4 в России), 0,3 удара (2,4) и 0,7 успешных обводок (1).
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес пытался использовать Николу уже на трех позициях — левого вингера, атакующего полузащитника и правого полузащитника. Однако пока — все бесполезно. Хорват без шансов проигрывает конкуренцию хавбекам Саиду Бенрахма и Пабло Форнальсу. Неудивительно, что последние три встречи лондонцев в АПЛ Никола провел на скамейке.
Впрочем, есть и хорошие новости. Несмотря на затянувшуюся адаптацию хорвата и «переезд» на скамейку запасных, Мойес все равно ему доверяет.
«На самом деле он нам действительно нравится», — говорит Мойес в Влашиче. «Он почти набрал оптимальную форму — с нетерпением ждем от него хорошей игры. Я стараюсь не слишком быстро встраивать футболистов в обойму. Нужно давать им время освоиться и познакомиться со всеми в клубе поближе».
Сам Влашич тоже сохраняет оптимизм.
«Я доверяю тренеру», — утверждал Никола. «Он пригласил меня сюда и знает, как мне будет лучше».
Хорват продолжает упорно вкалывать на тренировках и ждать своего шанса. По словам Хердура Магнуссона из ЦСКА, с которым Влашич регулярно общается, несмотря на неудачный старт полузащитник счастлив в «Вест Хэме».
1 матч
У Алекса Крала в Англии все еще хуже. Чех долго набирал форму и ждал шанса сыграть. 22 сентября он, наконец, дебютировал — в Кубке английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Полузащитник выдал крутой перфоманс: съел центр поля (сделал пять отборов и три перехвата) и был неплох в созидании (отдал одну ключевую передачу). Однако затем хавбека настигли неприятности — у Крала выявили ковид.
Больше всех эта новость шокировала Дэвида Моейса. Главный тренер «молотобойцев» был искренне удивлен, что вакцинированный футболист умудрился заразиться коронавирусом.
Как бы то ни было, с тех пор за «Вест Хэм» чешский хавбек не играл.
К счастью, вирус не обернулся серьезными последствиями для здоровья игрока. Крал уверят, что с ним все в порядке и обещает вернуться в ближайшее время.
Мнения болельщиков о легионерах РПЛ в Англии разделились. Некоторые из них хейтят Крала и Влашича и уже провожают в Россию.
«Сейчас меня беспокоит только одно: смогут ли Крал и Влашич попасть в состав».
«Выпороть Влашича и вернуть в Россию».
«Влашич снова выглядит потерянным. Не похоже, что он знает, как играть на позиции атакующего полузащитника. Это раздражает, потому что он выступал на этой позиции в России. Его нет у чужой штрафной, когда мы хотим, чтобы он был там. Влашич не помогает команде владеть мячом».
«Мой отец главный хейтер Алекса Крала».
Однако другие, наоборот, уверены, что чех и хорват все-таки принесут пользу «Вест Хэму».
«Я действительно думаю, что Крал и Влашич могут прибавить».
«Влашич и Крал — это будущее. Оно будет чертовски грандиозным».
Надеемся, эти болельщики окажутся правы. И наши легионеры еще выстрелят в АПЛ.