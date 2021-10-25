Герои из «Кайрата», «Актобе» и «Ордабасы». Символическая сборная 25-го тура КПЛ-2021

Вратарь: Стас Покатилов («Кайрат»)

Голкипер «Кайрата» в матче с «Астаной» остался практически без работы. Во многом это благодаря образцовой игре обороны алматинцев и слабым действиям гостей в атаке. В тех эпизодах, когда нападение «Астаны» предпринимало что-то и доходило до ворот «Кайрата», Покатилов играл безупречно.

Центральный защитник: Карам Султанов («Ордабасы»)

Защитник «Ордабасы» в поединке с «Таразом» принес своему клубу победу. Султанов на 33-й минуте удачно замкнул подачу со штрафного, доведя преимущество шымкентцев до 2:0. Жамбыльцы во втором тайме отыграли отставание, но на большее их не хватило.

Центральный защитник: Маки Баньяк («Кайрат»)

Защитник «Кайрата» продолжает демонстрировать высокий уровень. Воспитанник «Барселоны» в отсутствие Раде Дугалича вместе с Денисом Поляковым и Нуралы Алипом умело справлялись с попытками нападающих «Астаны» создать опасность у своих владений.

Центральный защитник: Алексей Залесский («Каспий»)

Защитник «Каспия» в игре с «Акжайыком» оформил дубль, уверенно отличившись после стандартных положений — штрафного и пенальти. Несмотря на то, что актаусцы упустили победу, ведя в счете 2:0, умалять заслуг белорусского игрока нельзя.

Центральный полузащитник: Абдуллай Диакате («Ордабасы»)

Сенегалец записал на свой очередной качественный матч. Диакате, как обычно, был полезен в середине поля, а также записал на свой счет гол и результативную передачу.

Центральный полузащитник: Небойша Косович («Кайрат»)

Черногорцу принадлежит значительная роль в победе над «Астаной». Косович определял игру в центре поля и хорошо двигал мяч вперед. Через него шли многие передачи в атаку. На восьмой минуте он оказался в нужном месте и, подкараулив отскок, поразил ворота столичного клуба. Этот гол принес «Кайрату» победу.

Левый полузащитник: Виталий Балашов («Актобе»)

Украинский легионер как всегда был активен впереди. Балашов все время был в поиске мяча и напрягал оборону «Турана». На 66-й минуте он уверенно пробил со штрафного, принеся своему клубу победу.

Правый полузащитник: Камо Оганесян («Кайрат»)

Универсал «Кайрата» стал одним из лучших в составе алматинцев. Оганесян отлично провел матч с «Астаной» на правом фланге, ничего не позволив сделать своему земляку Тиграну Барсегяну. В одном из эпизодов Оганесян, совершив отбор у Барсегяна, привел в восторг зрителей на трибунах «Центрального» стадиона Алматы.

Нападающий: Арман Нусип («Тараз»)

Нусип, вышедший на замену в матче с «Ордабасы», сумел для своего клуба сократить отставание в счете. Жамбыльцы после этого гола почти вернулись в игру, но сравнять счет не сумели. Впрочем, это не умаляет заслуг Нусипа.

Нападающий: Хосе Канте («Кайрат»)

Канте как всегда много двигался, угрожал воротам «Астаны», находя моменты в неочевидных ситуациях. Гвинеец напрягал оборону гостей прессингом, заставив ее ошибиться в некоторых эпизодах.

Нападающий: Вагнер Лав («Кайрат»)

Бразильский ветеран управлял игрой, хорошо двигался без мяча и создал несколько моментов для партнеров. Вагнер также мог отличиться сам.

Тренер: Курбан Бердыев («Кайрат»)

При Бердыеве игра команды значительно преобразилась. «Кайрат» стал более увереннее и рациональнее. Наверное, поэтому победа над «Астаной» была ожидаемой еще до начала игры. В поединке со своим принципиальным соперником алматинцы сыграли грамотно и ничего не позволили сделать гостям, причем после поединка с «Карабахом» в Баку это был их второй матч за три дня с серьезным соперником.