«Кайрат», ставший бронзовым призером КПЛ-2021, повторил достижение «Тобола»

Алматинцы в текущем сезоне сложили с себя чемпионские полномочия, досрочно обеспечив себе бронзовые награды. За тур до окончания КПЛ-2021 команда Курбана Бердыева набрала 50 очков. «Кайрат» на восемь баллов отстает от лидирующего «Тобола» и на шесть от «Астаны». В минувшее воскресенье «желто-черные» одолели столичный клуб со счетом 1:0.

Любопытно, что в этом сезоне «Кайрат» не проиграл никому из клубов, которые расположились выше. Помимо победы над «Астаной», алматинцы сыграли вничью на выезде со столичным клубом — 1:1. С «Тоболом» они дважды с одинаковым счетом разошлись ничейными результатами — 2:2.

В истории выступлений бронзовых призеров в чемпионатах Казахстана такое было зафиксировано лишь один раз. В сезоне-2004 «Тобол» не проиграл чемпиону и обладателю серебра.

Тогда костанайцы набрали 77 очков, финишировав за «Кайратом», который с 83-мя баллами впервые за 12 лет стал чемпионом Казахстана и «Иртышом», набравшим 79 баллов. В обоих поединках с алматинцами костанайцы сыграли вничью — 2:2 на выезде и 3:3 на своем поле.

Павлодарцев «Тобол» одолел на выезде со счетом 2:1 и сыграл вничью 0:0 в домашнем поединке.

В 2006 году «Тобол», финишировавший на третьем месте, был близок к повторению данного достижения и даже мог превзойти его, победив во всех противостояниях с другими призерами КПЛ. Костанайцы дважды оказались сильнее столичного «Жениса», ставшего чемпионом Казахстана (1:0 и 2:0). Также они обыграли обладателя серебра «Актобе» 2:1, но из-за поражения западноказахстанцам в другом матче (1:2) они не сумели повторить свое достижение.