Тихонов и Барсегян будут дисквалифицированы за действия в матче «Астаны» против «Кайрата»

Тихонов рискует получить дисквалификацию за уход команды с поля в конце первого тайма. Члены КДК будут изучать все материалы дела и срок дисквалификации тренера будет зависеть от степени его вины в этом самом уходе с поля. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения.

А вот Барсегян будет наказан за неприличный жест в адрес болельщиков. Материалы этого дела уже переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола. Полузащитнику сборной Армении грозит не только дисквалификация, но и крупный денежный штраф.

Решение КДК может быть объявлено уже на этой неделе.