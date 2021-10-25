Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Сельта
Футбол. Зарубежный
24.10
Интер
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
24.10
Атлетико
Реал Сосьедад
22
Футбол. Кубок России
26.10
Оренбург
Динамо
Футбол. Кубок России
26.10
Металлург Лп
ЦСКА
Все события
19:00 (мск), источник: Vesti.kz

Тихонов и Барсегян будут дисквалифицированы за действия в матче «Астаны» против «Кайрата»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов, а также вингер Тигран Барсегян понесут наказание за свои действия во время матча с «Кайратом», передает Meta-ratings.kz.

Астана
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Тихонов рискует получить дисквалификацию за уход команды с поля в конце первого тайма. Члены КДК будут изучать все материалы дела и срок дисквалификации тренера будет зависеть от степени его вины в этом самом уходе с поля. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения.

А вот Барсегян будет наказан за неприличный жест в адрес болельщиков. Материалы этого дела уже переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола. Полузащитнику сборной Армении грозит не только дисквалификация, но и крупный денежный штраф.

Решение КДК может быть объявлено уже на этой неделе.

Напомним, инцидент произошел в конце первого тайма матча 25-го тура КПЛ в Алматы, когда игроки столичного клуба покинули поле. Спустя несколько минут команда «Астаны» вернулась на поле, и игра возобновилась. Сам матч же завершился победой «Кайрата» (1:0), а «Астана» упустила лидерство.

Кайрат
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Фоторепортажи
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь