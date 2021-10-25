Клуб КПЛ расстался с тренером за тур до окончания чемпионата
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Армянский специалист Вардан Минасян покинул ФК «Тараз», сообщает Kozhakhmet_inside_official.
Армянский специалист Вардан Минасян покинул ФК «Тараз», сообщает Kozhakhmet_inside_official.
Исполнять обязанности главного тренера клуба будет Сергей Тагиев. Он входил в тренерский штаб Минасяна.
Напомним, что до конца сезона КПЛ-2021 командам осталась провести один тур. Ранее проходила информация, что Минасян решил покинуть клуб из-за долгов руководства перед футболистами, от которых из-за этого он не может требовать самоотдачи.