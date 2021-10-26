Источник: Конте готов возглавить «МЮ» и просит трехлетний контракт

По информации журналиста Николы Скиры, итальянец Антонио Конте станет приоритетным вариантом на место Сульшера, если тот будет уволен. Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» в ближайшее время определится с будущим норвежца. Конте готов возглавить команду и просит трехлетний контракт.

Последним местом работы итальянца был «Интер», который он покинул в мае нынешнего года.

Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» с марта 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024-го. В 9-м туре АПЛ клуб потерпел самое крупное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в истории их противостояния, повторив результат 1925 года.