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09:02 (мск), источник: Матч ТВ

Источник: Конте готов возглавить «МЮ» и просит трехлетний контракт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может покинуть свой пост.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации журналиста Николы Скиры, итальянец Антонио Конте станет приоритетным вариантом на место Сульшера, если тот будет уволен. Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» в ближайшее время определится с будущим норвежца. Конте готов возглавить команду и просит трехлетний контракт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последним местом работы итальянца был «Интер», который он покинул в мае нынешнего года.

Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» с марта 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024-го. В 9-м туре АПЛ клуб потерпел самое крупное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в истории их противостояния, повторив результат 1925 года.

После этой встречи «МЮ» находится на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 14 очков.

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0:5
Первый тайм: 0:4
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