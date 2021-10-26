Миранчук признан худшим игроком «Аталанты» во втором матче подряд

26-летний российский полузащитник получил низшую оценку за матч от ряда авторитетных итальянских изданий. Некоторые из них в том числе проводили голосование среди болельщиков, которые также признали Миранчука худшим.

Tuttomercatoweb поставил Миранчуку оценку 5,5 — это худший балл в команде наравне с ещё несколькими игроками.

Eurosport назвал Миранчука единолично худшим игроком матча — 5,0.

Портал TuttoAtalanta также поставил Алексею 5,0, что является худшей оценкой среди игроков «Аталанты» за матч.