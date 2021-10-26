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10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа вероятная причина смерти Марадоны

Бывший адвокат Диего Марадоны Матиас Морла дал показания прокурору в рамках расследования обстоятельств смерти звезды футбола. Об этом сообщает Fox News.

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Источник: AP 2021

В частности, Морла назвал вероятную причину смерти аргентинца. По его словам, в лечении Марадоны было совершено множество ошибок. «Уход за Диего был ужасным. Это и привело к смерти», — убежден он.

Также Морла отметил, что сами врачи не считали возможным нахождение Марадоны вне больницы, однако его родственники приняли решение разместить ветерана в арендованном доме. «Это было безумие», — добавил Морла.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. В мае 2021 года обвинения в непредумышленном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины предъявили семерым медикам.

Аргентинец известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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