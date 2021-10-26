«Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера (Sky Sports)

Однако, по информации Sky Sports, этого не было. Ожидается, что Сульшер не будет уволен. В клубе полагают, что, несмотря на горькое разочарование и столь болезненный для всех результат, сейчас основное внимание нужно уделить улучшению ситуации — команда набрала лишь одно очко в последних четырех играх Премьер-лиги и занимает 7-е место в таблице.