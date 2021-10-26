Тренер, проигравший «Зениту» в финале Кубка УЕФА, умер на 74-м году жизни

В течение карьеры Смит тренировал «Рейнджерс», сборную Шотландии, английский «Эвертон», был помощником Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Вместе с «Рейнджерс» Смит 10 раз выиграл чемпионат Шотландии, пять раз стал победителем Кубка шотландской лиги, четыре раза — национального кубка.