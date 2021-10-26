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14:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер, проигравший «Зениту» в финале Кубка УЕФА, умер на 74-м году жизни

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Шотландская футбольная ассоциация в своем Twitter сообщила о смерти тренера Уолтера Смита на 74-м году жизни.

Рейнджерс
Зенит
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Источник: AFP 2021

В течение карьеры Смит тренировал «Рейнджерс», сборную Шотландии, английский «Эвертон», был помощником Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Вместе с «Рейнджерс» Смит 10 раз выиграл чемпионат Шотландии, пять раз стал победителем Кубка шотландской лиги, четыре раза — национального кубка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2007/08 специалист вывел «Рейнджерс» в финал Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы), в котором шотландцы уступили российскому «Зениту» (0:2).

Соболезнования выразили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА).

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