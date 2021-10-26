Выходит во втором тайме и усиливает игру. Как Гуральски помогает «Кайрату» после тяжелой травмы

Напомним, в феврале стало известно о разрыве крестообразных связок у Гуральски. Первоначально говорилось о том, что игрок сборной Польши пропустит полгода. Но сроки его восстановления оказались более продолжительными. Полноценно играть легионер алматинского клуба смог лишь через восемь месяцев. 16 октября Гуральски вышел на замену в матче с «Актобе» (2:1).

Через пять дней полузащитник принял участие в поединке Лиги конференций против «Карабаха» (1:2). В Баку поляк также появился на поле, заменив партнера. Наконец, в недавнем матче с «Астаной» (1:0) он также начал встречу на скамейке запасных, появившись на поле во втором тайме.

В предыдущем сезоне поляк сыграл значительную роль в чемпионстве «Кайрата». В этом году его отсутствие сказалось на результатах алматинцев. Безусловно, в текущей форме трудно ждать от Гуральски существенного вклада в турнирные свершения «желто-черных», тем более, что чемпионство было проиграно досрочно, а в еврокубках и Кубке Казахстана алматинцы с разной долей успешности справлялись без него.

Что касается появления Гуральски в прошедших поединках, то в каждом из них он сумел войти в игру. С «Актобе» он провел 34 минуты, нанес один удар и два раза сфолил. Как минимум, поляк не испортил действий «Кайрата».

В игре с «Карабахом» легионер алматинского клуба получил 20 минут. К этому моменту «желто-черные» вели со счетом 1:0, но давление азербайджанского клуба сработало и «Кайрат» пропустил дважды, упустив победу.

Наконец, в игре с «Астаной» Гуральски вышел на поле на полчаса. За это время, он успел заработать на себе один фол, отдал 12 передач — все оказались точными, а также выиграл 50 процентов единоборств. Самое главное, поляк уплотнил центральную зону, сковав и без того не самую креативную в этот день полузащиту столичного клуба.

В предстоящих матчах Гуральски очевидно должен помочь «Кайрату». Курбан Бердыев ждал возвращения своего лидера.

Напомним, алматинцы досрочно стали обладателями бронзовых наград КПЛ-2021. В последнем туре, который пройдет 30 октября, «Кайрат» сыграет на выезде с «Жетысу». 27 октября «желто-черные» проведут ответную встречу ¼ финала Кубка Казахстана против «Кайсара». В первой встрече команда Бердыева выиграла 3:0. А в Лиге конференций единственный представитель Казахстана в еврокубках 4 ноября примет «Карабах».