Юрген Клопп — кандидат номер один для «Барселоны»

В «Барселоне» считают, что этот сезон переходный. Главный тренер команды Рональд Куман сохраняет доверие руководства, но его будущее в «Барсе» вряд ли выйдет за пределы 2022 года, когда как раз таки и завершится его контракт с клубом.

Каталонцы планируют усилить две позиции к следующему сезону: центральный нападающий и главный тренер. Для команды всегда будет значима фигура Хави, но основным вариантом является Юрген Клопп. «Барса» ждёт окончания сезона, чтобы понять, что она может предложить Клоппу, чтобы соблазнить его перейти в клуб из Испании.

Также альтернативой Клоппу является другой немецкий специалист — главный тренер «Челси» Томас Тухель. Но у него кредит доверия в своём клубе и долгосрочный контракт, что знаменует его прибытие маловероятным.

Новый главный тренер — главная задача «Барселоны». Над этим ведётся большая работа, которая непосредственно повлияет на будущее команды.