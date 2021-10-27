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08:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрген Клопп — кандидат номер один для «Барселоны»

«Барселона» планирует сменить главного тренера к следующему сезону. Основной кандидат руководства сине-гранатовых — главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, сообщает Sport.es.

Барселона
ЛиверпульЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В «Барселоне» считают, что этот сезон переходный. Главный тренер команды Рональд Куман сохраняет доверие руководства, но его будущее в «Барсе» вряд ли выйдет за пределы 2022 года, когда как раз таки и завершится его контракт с клубом.

Каталонцы планируют усилить две позиции к следующему сезону: центральный нападающий и главный тренер. Для команды всегда будет значима фигура Хави, но основным вариантом является Юрген Клопп. «Барса» ждёт окончания сезона, чтобы понять, что она может предложить Клоппу, чтобы соблазнить его перейти в клуб из Испании.

Также альтернативой Клоппу является другой немецкий специалист — главный тренер «Челси» Томас Тухель. Но у него кредит доверия в своём клубе и долгосрочный контракт, что знаменует его прибытие маловероятным.

Новый главный тренер — главная задача «Барселоны». Над этим ведётся большая работа, которая непосредственно повлияет на будущее команды.

Напомним, на данный момент сине-гранатовые занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков после девяти туров.

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