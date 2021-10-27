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08:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Спад в игре из-за болезни — было поражено 32% легких. Шапи перезапускает карьеру в Турции

Сулейманов — самый дорогостоящий футболист своего клуба.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

8 сентября Магомед-Шапи Сулейманов уехал в Турцию — отправился в клуб «Гиресунспор» на правах аренды до конца сезона-2021/2022. В последнее время нападающий всё реже играл в «Краснодаре» и сменил обстановку ради практики, перейдя в клуб-аутсайдер. За полтора месяца Шапи принял участие в семи матчах — самое время рассказать, как самый дорогостоящий футболист клуба (€ 5 млн) адаптировался в «Гиресунспоре».

Как Шапи стартовал в Турции

Дебютный матч футболист провёл через шесть дней после подписания контракта. Вышел в стартовом составе, нанёс один удар в створ, отдал 17 точных передач из 22, подал два угловых. После перерыва Сулейманова заменили, и на следующий день он рассказал о причинах спада в игре за последнее время. «Свой спад в игре, безусловно, связываю с коронавирусом. Я не просто переболел — лежал в больнице, было поражено 32% лёгких. Поднялась температура под 40, держалась четыре или пять дней. Мне каждые два часа ставили капельницы, чтобы сбить её», — рассказал Сулейманов.

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Вот что про болезнь форварда рассказывал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий: «…На Шапи вот давление оказывают, но там ещё с болезнью проблема. Никогда не видел, чтобы болезнь подкосила так сильно, как она подкосила Шапи».

Во второй игре Сулейманов вновь вышел в старте и провёл 76 минут. Нападающий выглядел куда лучше, чем в первом матче: шёл в дриблинг, нанёс один удар, совершил один отбор, подал пять угловых и отдал две обостряющие передачи. Портал Whoscored оценил игру форварда в 6,81 балла.

Шапи заработал пенальти, благодаря которому клуб одержал первую победу

Конец сентября выдался для «Гиресунспора» не очень удачным — проиграли «Фенербахче» со счётом 1:2 (не реализовав при этом пенальти) и скатали ничью с прямым конкурентом — «Кайсериспором». В этих матчах россиянин провёл на поле 34 и 75 минут соответственно, но результативными действиями не отметился. А вот с «Гёзтепе» Шапи сыграл важную роль — на 71-й минуте нападающий упал в штрафной после нарушения и заработал пенальти. Одноклубник Сулейманова реализовал одиннадцатиметровый удар и принёс первую победу «Гиресунспору».

Шапи провёл неоднозначные матчи, и болельщики клуба в соцсетях по-разному оценили его игру.

  • «Думаю, Шапи был хорош».
  • «Шапи был очень плох».
  • «Это была хорошая победа. Единственная причина для критики в этом матче — выход Шапи в старте. Сколько матчей он сыграл, мы не видели ни одного положительного действия».
  • «Шапи — человек умный и талантливый, его нужно оценивать более эффективно».

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, за полтора месяца в «Гиресунспоре» Шапи провёл семь матчей без результативных действий. В Турции нет зимнего перерыва, поэтому у нападающего ещё будет время на адаптацию — впереди 28 матчей чемпионата.

Павел Прохоров

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