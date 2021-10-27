Сульшеру дали три матча на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед»

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Источники утверждают, что замена Сульшера не является неизбежной. Однако если результаты команды продолжат ухудшаться, норвежца отправят в отставку. 48-летний специалист знает, что находится под угрозой увольнения.

Фактически «Юнайтед» уже начал поиск нового тренера на случай увольнения Сульшера. Отчасти, причина задержки решения об отставке заключается в том, чтобы дать больше времени на переговоры с кандидатами. «Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в субботу, 30 октября, а на следующей неделе сыграет с «Аталантой» в Лиге чемпионов, после чего «красным дьяволам» предстоит матч с «Манчестер Сити».

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Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов в скором времени назначить главным тренером команды Антонио Конте. Источник утверждает, что «Юнайтед» контактировал с окружением Антонио в понедельник и вторник. Близкие к Конте люди подтверждают, что Антонио готов принять данный вызов.