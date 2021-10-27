Футболист австралийской «Аделаиды Юнайтед» совершил каминг-аут

«Я думал, что люди будут думать обо мне по-другому, когда узнают, что я гей. Они начнут относиться ко мне по-другому, они начнут говорить обо мне плохие вещи или высмеивать меня. Но это не так. Во всяком случае, вы всегда заслуживаете большего уважения. Как футболист-гей, я знаю, что есть и другие игроки, которые не раскрывают себя. Я хочу помочь изменить это, чтобы показать, что футбол открыт для всех, и они заслуживают право быть самим собой», — заявил Кавалло.