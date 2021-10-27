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12:05 (мск), источник: Sports.Ru

Люка Эрнандес избежал тюрьмы из-за дела о нападении на жену. Ему назначили испытательный срок 4 года и штраф 96 тысяч евро

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес избежал тюремного заключения из-за дела о нападении на свою жену в 2017 году.

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Источник: AP 2021

Мадридский суд удовлетворил его апелляцию. Суд назначил футболисту испытательный срок 4 года, в течение которого он не должен совершать новых преступлений. Также Эрнандес был оштрафован: наказание предполагает 240 ежедневных выплат по 400 евро (96 тысяч суммарно). Любое нарушение этих условий может повлечь приведение приговора о тюремном заключении в исполнение.

Эрнандес в феврале 2017 года (тогда он выступал за «Атлетико») был арестован по подозрению в нападении на свою девушку Амелию де ла Оса Льоренте. И Люка, и Амелия были приговорены к общественным работам и оштрафованы. Им также запретили встречаться или общаться в течение шести месяцев. Однако Эрнандес и Де ла Оса в июне 2017-го вместе отправились на Багамы (к тому моменту Амелия вышла замуж за футболиста), после чего были задержаны в Мадриде.

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Эрнандес был обвинен в нарушении судебного запрета. Впоследствии прокурор потребовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения. Апелляция его адвокатов на решение была отклонена, поскольку он уклонился от выполнения общественных работ.

Предъявленное к Эрнандесу требование было вызвано не первоначальными обвинениями в нападении на девушку, а неподчинением судебному решению. Люка Эрнандес приговорен к 6 месяцам из-за медового месяца с женой. Француза ждут в Мадриде, чтобы он выбрал тюрьму.

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