Прокуратура расследует подозрительные трансферы Серии А. Большинство связано с «Юве»

Ведомство заинтересовалось завышенной суммой некоторых переходов. В списке подозрительных трансферов большинство из них связаны с «Ювентусом» (42). Клуб оформил сделки по 21 игрокам на общую сумму около € 90 млн. Однако фактическая сумма трансферов составила чуть более € 3 млн.

В деле упоминается и «Наполи» — в связи с трансфером Виктора Осимхена из «Лилля». В рамках его перехода четыре игрока перешли в «Лилль» на общую сумму в € 20 млн. Двое из них сейчас выступают в итальянской Серии D, один в Серии C, а четвертый остался во Франции, однако не получает игровую практику.