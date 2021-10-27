Прокуратура расследует подозрительные трансферы Серии А. Большинство связано с «Юве»
Федеральный прокурор Джузеппе Кине начал расследование 62 подозрительных трансферов клубов Серии A, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Федеральный прокурор Джузеппе Кине начал расследование 62 подозрительных трансферов клубов Серии A, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Ведомство заинтересовалось завышенной суммой некоторых переходов. В списке подозрительных трансферов большинство из них связаны с «Ювентусом» (42). Клуб оформил сделки по 21 игрокам на общую сумму около € 90 млн. Однако фактическая сумма трансферов составила чуть более € 3 млн.
В деле упоминается и «Наполи» — в связи с трансфером Виктора Осимхена из «Лилля». В рамках его перехода четыре игрока перешли в «Лилль» на общую сумму в € 20 млн. Двое из них сейчас выступают в итальянской Серии D, один в Серии C, а четвертый остался во Франции, однако не получает игровую практику.
Дело о трансферах сейчас находится в прокуратуре Итальянской федерации футбола (FIGC), которая ещё не начинала никакие разбирательства. Джузеппе Кине изучает документы, и не исключено, что дело может быть возбуждено в будущем.