Текущие события
Футбол. Кубок России
перерыв
Енисей
Крылья Советов
00
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Уфа
Футбол. Кубок России
17:30
Ротор
Ахмат
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
Урал
Футбол. Кубок России
18:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
18:30
Велес
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
19:00
Торпедо
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Сассуоло
Футбол. Кубок России
19:30
Кубань
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Барселона
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
Химки
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Осасуна
Все события
15:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Прокуратура расследует подозрительные трансферы Серии А. Большинство связано с «Юве»

Федеральный прокурор Джузеппе Кине начал расследование 62 подозрительных трансферов клубов Серии A, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Ювентус
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Ведомство заинтересовалось завышенной суммой некоторых переходов. В списке подозрительных трансферов большинство из них связаны с «Ювентусом» (42). Клуб оформил сделки по 21 игрокам на общую сумму около € 90 млн. Однако фактическая сумма трансферов составила чуть более € 3 млн.

В деле упоминается и «Наполи» — в связи с трансфером Виктора Осимхена из «Лилля». В рамках его перехода четыре игрока перешли в «Лилль» на общую сумму в € 20 млн. Двое из них сейчас выступают в итальянской Серии D, один в Серии C, а четвертый остался во Франции, однако не получает игровую практику.

Дело о трансферах сейчас находится в прокуратуре Итальянской федерации футбола (FIGC), которая ещё не начинала никакие разбирательства. Джузеппе Кине изучает документы, и не исключено, что дело может быть возбуждено в будущем.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь