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16:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эйбар» объявил о переходе Льоренте

Испанский форвард Фернандо Льоренте будет выступать за «Эйбар», сообщает 27 октября официальный Twitter клуба.

ЭйбарЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Стороны достигли принципиальной договоренности о переходе.

Во время загрузки произошла ошибка.

36-летний футболист перешел в «Эйбар» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Удинезе». Его нынешняя команда выступает во втором испанском дивизионе.

Ранее игрок также выступал за «Наполи», «Тоттенхэм», «Суонси», «Ювентус», «Севилью», «Атлетик» и «Басконию».

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