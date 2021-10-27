Минус девять очков, проигранное дело в ФИФА и война с легионером. Почему «Окжетпес» не вышел в КПЛ
«Окжетпес» в прошлом году вылетел из высшего дивизиона чемпионата Казахстана, но вполне мог оформить возвращение уже в этом году. Однако, судьба команды решилась не на поле, поскольку клуб до сих пор не рассчитался по долгам за 2020 год. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как «синегорцы» провалили сезон, но только не в спортивном смысле, а юридическом.
ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь