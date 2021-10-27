Минус девять очков, проигранное дело в ФИФА и война с легионером. Почему «Окжетпес» не вышел в КПЛ

«В спортивных СМИ писали и публиковали приказ о том, что в период приостановки чемпионата и жестких ограничительных мер ФК “Окжетпес” выплачивает игрокам суммы в размере 50 процентов от оклада. 16 апреля 2020 года вышло интервью Ерлана Ботембаева в котором он утверждал, что игроки дали согласие на выплаты в 50 процентов и пошли навстречу клубу в это непростое время. Никто из работников клуба не опровергнул публичное заявление бывшего директора.

Клуб не может и не имеет законных оснований сделать исключение для Дарко Зорича и произвести выплаты за периоды простоя в размере 100 процентов от оклада. Это будет несправедливо как по отношению к другим футболистам и работникам клуба, так и в отношении самого клуба, который законно ввел простой и производил достойную оплату в данные периоды«, — это один из главных тезисов “Окжетпеса” в недавнем заявлении.

Никто из работников публично не опроверг заявление бывшего (!) директора, но при этом есть несколько фактов.

28 августа юридическая компания SILA International Lawyers опубликовала сообщение, в котором утверждается следующее: «Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в пользу футболиста Пламена Димова (Болгария) в трудовом споре с футбольным клубом “Окжетпес” (Казахстан). ФИФА удовлетворила требования футболиста к футбольному клубу о взыскании имеющейся задолженности перед игроком».

То есть, «Окжетпес» уже проиграл как минимум одно дело через ФИФА и наверняка оно касалось выплат за тот же период, что и у Зорича.

3 сентября на заседании КДК КФФ был рассмотрен вопрос неисполнения «Окжетпесом» решения комитета по выплате задолженностей за 2020 год Милану Стояновичу, Тарасу Бондаренко, Дарко Зоричу, Талгату Кусяпову, Алтынбеку Сапарову, Артему Дмитриеву и Даниилу Чертову. Клубу был предоставлен срок до 30 июля для погашения всей имеющейся задолженности, однако в установленный срок она погашена не была. По итогам заседания с «Окжетпеса» сняли шесть очков в розыгрыше Первой Лиги.

Согласитесь, ситуация крайне странная, «Окжетпес» утверждает, что клуб «не имеет законных оснований сделать исключение для Дарко Зорича и произвести выплаты за периоды простоя в размере 100 процентов от оклада», но при этом проигрывает схожее дело и лишается девяти (!) очков по ходу сезона по решению официального органа, тем самым теряя шансы на выход в премьер-лигу.