Слабое утешение и ответ критикам Бердыева. Почему «Кайрату» нужна победа в Кубке Казахстана

Алматинцы в этом году могут в десятый раз стать обладателями Кубка страны. Сейчас это самый титулованный клуб турнира. Следом по количеству завоеванных трофеев расположились столичные «Астана» и «Женис» — по три победы в Кубке. Отрыв «желто-черных» от преследователей колоссальный и в этом сезоне, он может увеличится.

Команде Курбана Бердыева очень важно зацепить последний трофей в этом году. Это будет хоть каким-то утешительным итогом сезона для алматинского коллектива, который после победы в КПЛ-2020 ставил перед собой амбициозные задачи, но досрочно выбыл из чемпионской гонки, вылетел из Лиги чемпионов и Лиги Европы, благо, сумел закрепиться в Лиге конференций, обеспечив себе первую в истории евроосень.

Самому Бердыеву важно завоевать Кубок, чтобы почувствовать базис под своей философией, которую он прививает «Кайрату». Это — будет значительным основанием продолжать работу в клубе и одновременно серьезным ответом на критику в свой адрес. Возможно, при Бердыеве алматинцы в этом сезоне демонстрируют свой самый сильный футбол. Немаловажная роль в текущей форме «желто-черных» принадлежит Кириллу Кекеру, который приняв команду после ухода Алексея Шпилевского сумел перезагрузить ее, наладить игру и вернуть в борьбу за чемпионство. Вероятно, не случись колоссальных потерь, допущенных при Шпилевском, «Кайрат» сейчас довольствовался бы большим, а не только возможностью побороться за Кубок Казахстана. Тем не менее, с учетом качества игры команды в нынешний момент, завоевание данного трофея было бы логичным и могло, служить трамплином в следующий сезон, где «Кайрат» однозначно войдет в число фаворитов.

Отметим, что алматинцы попали в полуфинал Кубка Казахстана удачно в обеих поединках сыграв с «Кайсаром» — победа 3:0 на своем поле и 2:0 на выезде. В полуфиналах, которые будут сыграны в ноябре победитель этой пары встретится с «Астаной». Во втором полуфинале «Тобол» сыграет с «Шахтером», одолевшим «Тараз».

В КПЛ-2021 алматинцы досрочно стали бронзовыми призерами. За чемпионство в последнем туре, который состоится 30 октября заочно поспорят «Тобол» и «Астана».